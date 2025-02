Neix un moviment per aturar els peus a aquells que han enfonsat l'educació a Catalunya

L'educació ha estat un dels grans fracassos de les polítiques dels governs a Catalunya aquests últims temps. Ara docents i famílies s'han unit per crear un Front Comú per una Educació de Qualitat (FCEQ). Exigeixen una revisió de les polítiques educatives que han situat els alumnes catalans com els pitjors en càlcul i comprensió lectora.

El fracàs escolar a Catalunya té nom i cognoms, i ha estat el cúmul d'una sèrie de males decisions. Sobretot, la imposició de metodologies pseudocientífiques que han substituït el coneixement i l'esforç per conceptes com les motivacions de l'alumne.

A això es refereix precisament aquesta nova plataforma en un manifest on demanen elevar l'excel·lència educativa.

Es presenten com una “coalició de docents, famílies i societat civil” que s'uneixen per exigir canvis metodològics a les aules de Catalunya. Demanen “la implementació d'unes polítiques educatives que permetin a tots els alumnes, independentment dels seus orígens socioeconòmics, ser ciutadans intel·lectualment autònoms, emocionalment madurs i socialment responsables”.

Un canvi educatiu urgent

Parten de la constatació d'una “caiguda alarmant del nivell acadèmic” acreditada per les proves PISA i de competències bàsiques. Però posen també l'accent en el “benestar emocional dels infants i adolescents i la convivència escolar”.

Assenyalen directament a les “administracions” que han “transformat el sistema educatiu” mitjançant “la introducció d'innovacions pseudocientífiques que ignoren el coneixement, l'esforç i el sentit de la responsabilitat”.

Alerta que actualment “bona part dels alumnes corren el risc d'acabar l'escolarització sent persones immadures i professionalment incompetents”. Fa èmfasi que els principals afectats “són els fills de la classe treballadora”.

Relacionen les polítiques educatives fracassades amb l'increment de la desigualtat social, la polarització ideològica i la precarietat laboral. I reclamen un model educatiu “basat en l'excel·lència acadèmica i ètica que permeti avançar cap a la igualtat i la prosperitat econòmica”.

Mesures proposades pel FCEQ

El manifest recull diverses propostes per millorar el sistema educatiu a l'escola pública catalana:

Fixar a tota la xarxa educativa pública alts estàndards acadèmics i ètics que permetin als alumnes assolir una millor versió d'ells mateixos a través de la superació. Establir un currículum estructurat en matèries i basat en la transmissió de coneixements humanístics, científics, tècnics i artístics. Que especifiqui amb precisió els coneixements i els criteris d'avaluació. Posar en valor les titulacions, exigint la superació de totes les matèries per graduar-se i restablir les recuperacions de setembre a la secundària. L'establiment d'un sistema d'avaluació objectiu senzill i precís, que substitueixi el model abstracte i subjectiu d'avaluació per competències. Proporcionar als alumnes el reforç adequat perquè no quedin enrere en el seu desenvolupament. Reconèixer el docent com a autoritat pública i fer dels centres educatius espais segurs de convivència i aprenentatge. Evitar la difusió de metodologies pedagògiques no contrastades. Formar els professors en l'actualització de les matèries i la seva divulgació. Revisar les proves d'accés a la docència i confiar en el criteri professional del professorat. Derogar els decrets d'autonomia dels centres, direccions i plantilles d'àmbits català per impedir decisions arbitràries i clientelisme. Garantir el dret a la llibertat de càtedra i protegir el professorat de coaccions perquè s'apliquin determinades metodologies. Controlar la qualitat de l'ensenyament en les diferents etapes mitjançant proves externes independents i transparents. Establir mecanismes de validació i homologació dels llibres de text i altres materials didàctics per part de les societats científiques corresponents. Apreciar el patrimoni cultural de totes les llengües de l'Estat i potenciar el domini de les llengües cooficials així com el coneixement del seu cànon literari. Formació de l'alumnat en la utilització d'eines d'ofimàtica i l'ús crític i responsable d'internet. El desenvolupament o adquisició per a tots els centres d'un programari eficient i lliure que garanteixi la protecció de dades de caràcter personal.

En definitiva, docents i famílies consideren que el pedagogisme ha carregat l'excel·lència del sistema educatiu públic a Catalunya. Demanen que es torni a coneixement i criteris d'avaluació objectius, a la cultura de l'esforç i a l'autoritat del professor. També al rigor en l'aplicació de mesures disciplinàries per a la convivència i la seguretat.