El multireincident que va assenyalar Xavier García Albiol torna a actuar després de quedar en llibertat

Xavier Garcia Albiol va arrasar a les últimes eleccions municipals a Badalona gràcies a un discurs contundent contra la delinqüència. Va aconseguir recuperar la vara d'alcalde amb la promesa de posar ordre després d'anys de govern de l'esquerra.

En paral·lel a la seva tasca per reduir la delinqüència, Albiol està denunciant el sistema que empara la delinqüència a Catalunya. En particular les lleis que afavoreixen l'ocupació i la multireincidència. L'alcalde sol utilitzar les xarxes socials per denunciar alguns casos flagrants com el que ha passat aquests últims dies.

Albiol va mostrar la seva indignació el passat 21 de maig per la detenció d'un marroquí de 32 anys que acumulava 14 antecedents penals. Aquest delinqüent va ser detingut per abusar d'una menor i agredir posteriorment un policia. “Espero que sigui jutjat i expulsat al seu país”, va comentar aleshores l'alcalde.

Aquell missatge va generar comentaris de veïns de Badalona, que mostraven el seu escepticisme davant la possibilitat que el delinqüent acabés entre reixes. Només deu dies després, el delinqüent va tornar a actuar després d'haver estat posat novament en llibertat.

Detingut 16 vegades, i al carrer

Albiol ha tornat a denunciar a X el sistema que permet que aquests delinqüents surtin al carrer i actuïn impunement. "Aquesta setmana ha tornat a ser detingut per saltar-se l'ordre d'allunyament que li havien imposat", ha explicat l'alcalde. Ha reiterat el seu desig que sigui jutjat i "expulsat al seu país".

Albiol ha recordat que aquest delinqüent "ja ha estat detingut 16 vegades", i ha manifestat que "a Badalona no volem aquesta gentussa". En la seva publicació comparteix imatges d'aquesta nova detenció per part de la Guàrdia Urbana.

La presència al carrer d'un delinqüent que ha estat detingut 16 vegades reflecteix un error del sistema en la seva obligació de protegir els ciutadans. Aquesta és una de les raons que expliquen per què Albiol va aconseguir un resultat històric a les últimes eleccions municipals. La seva indignació és la de molts altres alcaldes que veuen com la multireincidència segueix creixent.

Més de 3.000 multireincidents

En la seva lluita contra la multireincidència, els Mossos d'Esquadra han elaborat un llistat amb més de tres mil delinqüents que acumulen més de tres detencions. El 80% són homes, i la majoria no tenen DNI espanyol.

Diversos alcaldes han portat al Congrés dels Diputats una reforma del codi penal per endurir les lleis contra la multireincidència. La Conselleria d'Interior ha augmentat la presència policial i la contundència contra aquests delinqüents. La Conselleria de Justícia treballa en un pla per augmentar els jutjats i accelerar els judicis ràpids.