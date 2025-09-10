La CUP col·loca Albert Botrán a l'Ajuntament de Girona, amb un sou de 45.900 €
Torna a la política institucional dos anys després de la patacada electoral al Congrés dels Diputats
Albert Botran va ser diputat de la CUP al Congrés dels Diputats fins a les eleccions del 23 de juliol de 2023, quan els cupaires es van quedar sense representació. Botran va abandonar la primera línia per dedicar-se a treballar des de la base per a la refundació del partit. L'Ajuntament de Girona, governat per la CUP, ha anunciat ara la seva contractació com a nou coordinador de comunicació.
Botran relleva en el càrrec Martí Nadal, que va accedir a la comunicació de l'Ajuntament després d'haver portat la comunicació de la marca de la CUP Guanyem Girona. L'exdiputat al Congrés té també experiència en l'àmbit local, perquè va ser regidor a l'Ajuntament de Molins de Rei. La seva carrera institucional no acaba aquí, ja que també va ser diputat al Parlament i tècnic al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat.
La CUP de Girona ha destacat la “experiència i visió d'estratègia” que Botran aportarà a l'Ajuntament en aquesta nova etapa. Botran assumeix el comandament de la comunicació a l'equador de la legislatura, i a menys de dos anys per a les pròximes eleccions municipals.
45.900 euros bruts de sou
L'Ajuntament de Girona fa públiques les retribucions del personal eventual per a la present legislatura (2023-2027). Aquestes retribucions inclouen l'augment salarial del 2% aprovat pel ple municipal el 14 d'octubre de 2024. Segons el document, el càrrec que assumeix Albert Botran té una retribució de 45.900 euros bruts anuals.
Es tracta de l'escala salarial més alta dins l'organigrama del Govern municipal, en el mateix rang, per exemple, que el cap de gabinet d'alcaldia. Està previst que Albert Botran prengui el relleu en el càrrec de manera oficial el pròxim 16 de setembre.
El seu nomenament planteja ara dubtes en l'entorn de la CUP, que sempre s'ha significat contra els endolls i les portes giratòries. Botran rep el càrrec obeint més a afinitats polítiques que a criteris objectius. Sobretot tenint en compte la seva experiència política recent, vinculada al fracàs electoral del 23-J.
Auge i caiguda de la CUP
Albert Botran representa l'auge i la caiguda de la CUP aquests últims deu anys. Considerat un dels cervells del gran salt de la CUP als inicis del Procés, va començar a ser conegut com a portaveu després de l'èxit a les municipals de 2011. Això el va portar a ser un dels deu diputats que va obtenir la CUP a les eleccions al Parlament al setembre de 2015.
Botran va representar l'època daurada de la CUP al costat de figures com Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Benet Salellas, Josep Manuel Busqueta i Antonio Baños. Però també va encarnar el seu declivi, quan va obtenir juntament amb Mireia Vehí els pitjors resultats que els van deixar fora del Congrés.
