Muere apuñalado un menor en el barrio de las protestas contra la inseguridad en BCN

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un menor de edad, que habría muerto apuñalado en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona. La víctima es un adolescente de 16 años y de nacionalidad hondureña. La primera hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas entre bandas, que acabó con un fallecido y dos heridos por arma blanca.

El apuñalamiento mortal tiene lugar en el contexto de un preocupante aumento de los ataques con arma blanca en Cataluña. Este verano ha sido especialmente dramático, con varios fallecidos y heridos en apenas dos meses.

Lo llamativo de este incidente es que se produce en el distrito de Sants-Montjuïc, epicentro de las protestas vecinales contra la inseguridad en Barcelona. Decenas de vecinos se manifestaron el pasado viernes para denunciar el aumento de la delincuencia y el incivismo. Se quejan especialmente de los robos con violencia, y reclaman más presencia policial y sanciones contra quienes rompen la convivencia.

La protesta de los vecinos ha atraído también la atención de medios estatales como Cuatro, que se hizo eco en el programa En boca de todos. Esto ha ayudado a amplificar las demandas de los vecinos, cuya protesta ha sido silenciada por el establishment político y mediático catalán.

Concentración esta tarde en Sants-Montjuïc

Quien sí ha dado voz al malestar de los vecinos ha sido Vox. La portavoz del grupo de Vox en el Parlament, María García Fuster, dijo que hay “familias que no se atreven a dejar salir a sus hijos, ancianos que temen caminar por su propio barrio, y comerciantes hartos de sufrir constantes robos”. Vox culpabiliza de la situación al “abandono institucional”.

Un problema que han señalado los vecinos es el del aumento de asentamientos ilegales en parques, descampados, edificios abandonados y naves industriales. Han pedido a las autoridades que actúen de forma urgente contra estos focos de inseguridad.

Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, ha llamado a una nueva concentración contra la inseguridad esta tarde en Sants-Montjuïc. Ha criticado a los políticos catalanes porque "llevan años sacando a pasear sus malditas estadísticas maquilladas para no tener que afrontar el problema desatado de inseguridad que ellos mismos han provocado".

El Ministerio del Interior publicó una nueva estadística que señala una reducción de los delitos en Cataluña, en el primer semestre de 2025 (enero-junio). Pero el optimismo de los datos contrasta con la percepción en los barrios, donde la delincuencia es el pan de cada día.