Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años tras una larga enfermedad
El político socialista, nacido en Ejea de los Caballeros, llevaba tiempo retirado de la política activa
Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, ha fallecido este viernes a los 67 años, según ha confirmado su entorno más cercano. Lambán, retirado de la política activa desde hace tiempo, llevaba alrededor de 5 años luchando contra el cáncer.
El socialista llegó a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2015, cargo que dejó en 2023. Tal y como indican en El Confidencial, se trata de uno de los políticos aragoneses con una trayectoria más larga e intensa. Tras conocer la triste noticia, Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, ha transmitido su pésame a familiares y amigos.
