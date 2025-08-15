Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años tras una larga enfermedad

Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, ha fallecido este viernes a los 67 años, según ha confirmado su entorno más cercano. Lambán, retirado de la política activa desde hace tiempo, llevaba alrededor de 5 años luchando contra el cáncer.

El socialista llegó a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2015, cargo que dejó en 2023. Tal y como indican en El Confidencial, se trata de uno de los políticos aragoneses con una trayectoria más larga e intensa. Tras conocer la triste noticia, Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, ha transmitido su pésame a familiares y amigos.

