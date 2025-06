Qui és Montse Mínguez, la catalana escollida per Sánchez com a número tres del PSOE

Catalunya guanya pes en el nou organigrama del PSOE, reconfigurat per Pedro Sánchez per resistir en la difícil conjuntura. El secretari general es va reunir divendres d'urgència a la Moncloa amb Salvador Illa, en una trobada envoltada de secretisme. Va ser allà on el secretari general del PSC i home de confiança de Pedro Sánchez li va suggerir el nom de Montse Mínguez per ocupar la secretaria d'organització del PSOE.

Montse Mínguez és membre de l'Executiva Federal, secretària de Treball i Economia Social i secretària del grup socialista al Congrés. Va ser escollida per Sánchez per comandar juntament amb Cristina Narbona l'equip de transició del PSOE fins al comitè federal convocat el 5 de juliol. Sánchez l'elegeix ara per ocupar el lloc de Santos Cerdán, en una ambiciosa remodelació per calmar les aigües.

Tot i que es va especular amb un possible relleu de Salvador Illa a la secretaria general del PSOE, Pedro Sánchez hauria descartat finalment abandonar el seu lloc. Després de constatar que no hi haurà rebel·lió dels barons, Sánchez hauria decidit dur a terme una revolució interna per continuar al capdavant del partit. En aquest context s'emmarca l'elecció de Montse Mínguez, una catalana amb un perfil dur per a un moment especialment complicat.

Del PSC al més alt de Ferraz

Montse Mínguez, lleidatana de 49 anys, es va iniciar en la política el 2003 com a regidora a l'Ajuntament de Lleida. Primer va ser portaveu adjunta i segona tinenta d'alcalde, i després regidora d'Economia i Recursos, primera tinenta d'alcalde i portaveu del grup municipal socialista. Va créixer a l'ombra d'Àngel Ros i Fèlix Larrosa, dos pesos pesants del socialisme català de les darreres dues dècades a Catalunya.

L'ascens de Mínguez en la jerarquia del PSOE comença amb la seva elecció per encapçalar les llistes del PSOE a Lleida a les eleccions generals de 2019. Mínguez va aconseguir el seu escó com a diputada socialista al Congrés, que revalidaria en les següents eleccions. La seva lleialtat a Pedro Sánchez va tenir premi, ja que el secretari general socialista la va nomenar secretària general del grup parlamentari.

Al capdavant d'aquest càrrec, Mínguez ha creat un estret vincle amb Patxi López i s'ha anat fent forta en el nucli dur del sanchisme. Al congrés federal de 2021 va ser nomenada secretària de Treball i Economia. El seu ascens a Ferraz culmina amb la seva elecció com a nova secretària d'organització.

Un perfil dur per a un moment difícil

A ningú se li escapa la dificultat de l'elecció, després dels escàndols de corrupció dels dos darrers secretaris d'organització (José Luis Ábalos i Santos Cerdán). Pedro Sánchez ha escollit una persona de màxima confiança, però també amb un perfil dur. És clar que la seva intenció és anar a la guerra amb el PP, i Mínguez és el perfil ideal per a això.

N'hi ha prou amb fer una ullada al seu compte de X per veure que a la socialista lleidatana li va la marxa. El seu mur és ple de retuits de Pedro Sánchez i de missatges defensant el secretari general i el partit. La seva activitat s'accelera a partir de divendres 13, quan va esclatar la presumpta implicació de Santos Cerdán en la trama corrupta de Koldo i Ábalos.

Des de llavors no ha deixat de tuitejar i retuitejar sobre la corrupció del PP. Mínguez fa de corretja de transmissió de l'argumentari del PSOE basat en una idea, i és que a diferència dels populars els socialistes actuen de manera contundent davant la corrupció. "Som tan diferents! Jo estic molt orgullosa de com actua el meu partit davant l'olor de corrupció. Pots dir el mateix?", li va dir al portaveu del PP Jaime Olano fa només 24 hores.