Catalunya Ràdio trenca el cordó sanitari a Orriols i li surt el tret per la culata

Aquest dilluns, Ricard Ustrell ha entrevistat Sílvia Orriols al Matí de Catalunya Ràdio. Trencava així el cordó sanitari que els mitjans públics catalans estan aplicant a Aliança Catalana.

Catalunya Ràdio, doncs, ha fet el que mitjans com l'E-Notícies hem fet des de fa més d'un any. Que no és altra cosa que tractar com un partit més una força política legal, que es pot presentar a les eleccions amb total normalitat i que, en el cas d'Aliança Catalana, han votat 120.000 catalans.

El tema és que a Ricard Ustrell li ha sortit el tret per la culata. Un dels periodistes més woke del panorama mediàtic català ha preparat una entrevista per intentar deixar en evidència Sílvia Orriols. Però, segurament, el que ha aconseguit és l'efecte contrari: que Aliança Catalana guanyi diversos milers de vots més.

Si no vols recuperar l'entrevista sencera, que dura més de mitja hora, en aquest vídeo et faig un resum ràpid de com ha estat el repàs que Sílvia Orriols li ha fet a Ricard Ustrell. També comentem els motius de la decisió d'entrevistar Orriols i com l'alcaldessa de Ripoll ha deixat en evidència el presentador del Matí de Catalunya Ràdio.