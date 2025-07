Una altra setmana difícil a Mataró: el feu de l’esquerra amb la delinqüència disparada

Aquesta ha estat una setmana difícil a Mataró. Va començar amb baralles a cops de matxet al barri de Cerdanyola i ha acabat amb un ferit greu per arma blanca a Rocafonda. No són casos aïllats. Mataró, ciutat de 130.000 habitants a la província de Barcelona, és avui un dels epicentres de la violència i la degradació creixents a Catalunya.

La degradació de la ciutat demostra el fracàs de les polítiques bonistes de seguretat que han regit a Catalunya en les últimes dècades. Mataró fa dècades que està governada pels partits progressistes (ERC, PSC, Comuns) amb l'excepció del període 2011-2015, quan CiU va regentar l'alcaldia. Actualment governa el PSC en coalició amb els Comuns.

Durant els últims anys, s'ha accelerat ràpidament un procés de degradació que ve de lluny. Especialment en barris obrers com Cerdanyola i Rocafonda. En aquests barris es barregen diversos factors -pèrdua de poder adquisitiu, concentració migratòria, ocupació- que actuen com una bomba de rellotgeria.

Delinqüència disparada a Mataró

La dada més significativa és l'augment d'un 21% de la delinqüència en els últims cinc anys. La ciutat governada per l'esquerra va experimentar un increment del 5% dels delictes el 2024, i les agressions sexuals s'han duplicat el 2025.

Mataró va saltar a la primera plana de l'actualitat a l'abril, quan la detenció d'uns ocupes va desencadenar aldarulls al barri de Cerdanyola. Les protestes van ser encoratjades i capitalitzades per l'extrema esquerra. El PSC va actuar de manera contundent i va reivindicar l'ús de la força per imposar l'ordre.

Els aldarulls a Cerdanyola van evidenciar la degradació de molts barris a Catalunya. També que l'ocupació desencadena greus problemes de seguretat per als veïns de l'entorn. Tot i que els focus mediàtics s'han retirat, els problemes continuen diàriament.

Aquesta setmana, veïns de Cerdanyola van reportar una baralla amb armes blanques, crits i ambulàncies. En una publicació a X van assegurar no saber si viuen a Mataró o en una pel·lícula de crims. Dijous, El Caso es va fer ressò d'un atac amb arma blanca que va deixar una persona ferida greu a Rocafonda.

Feu de Vox

El fracàs de les polítiques d'esquerra ha consolidat Mataró com el nou feu de Vox a Catalunya juntament amb Terrassa. La formació liderada per Mónica Lora va irrompre amb quatre regidors el 2023. Vox va multiplicar els seus resultats respecte al 2019, quan es va quedar a les portes d'entrar al consistori.

Les enquestes donen ara unes importants expectatives de creixement per a Vox a Mataró. El motiu no és altre que el cansament dels veïns d'aquests barris, farts de veure com la degradació avança imparable.