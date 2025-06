Laura Borràs, més a prop d’entrar a la presó: la Fiscalia diu ‘no’ al seu indult

Es complica l'horitzó judicial de Laura Borràs. L'expresidenta del Parlament de Catalunya va ser sentenciada a quatre anys i mig de presó pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Està condemnada per fragmentar contractes de manera indeguda mentre presidia la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 i 2017.

Però el mateix tribunal va proposar l'indult parcial perquè no hagués d'entrar a presó, a causa de la desproporció del càstig. La Fiscalia va dir al març que no s'oposaria a l'indult. Però ara la situació ha fet un tomb.

La Fiscalia Superior de Catalunya ha emès un informe en què rebutja la concessió d'un indult a Laura Borràs. El Ministeri Públic argumenta que no ha mostrat senyals de penediment ni ha acceptat la seva responsabilitat dels fets. Això acosta una mica més a la presó l'expresidenta de Junts.

Manca de penediment

Al març de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar Borràs a quatre anys i mig de presó, 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. La va condemnar per adjudicar de manera irregular 18 contractes menors per valor de 335.700 euros. Els va adjudicar a un conegut seu per a l'elaboració del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El TSJC va proposar al Govern la concessió d'un indult parcial per reduir la pena de presó a un màxim de dos anys i mig, evitant així el seu ingrés a presó. Tanmateix, la Fiscalia considera que la pena imposada és proporcional als fets comesos i necessària per preservar la credibilitat institucional.

A més, destaca que Borràs ha continuat qüestionant l'actuació judicial i qualificant la seva condemna com una "persecució política", sense mostrar signes de penediment. També assenyala que Borràs, actualment docent a la Universitat de Barcelona, podria reincidir en conductes similars si se li concedís l'indult.

Borràs, en mans del Govern

La decisió final sobre la concessió de l'indult correspon al Govern espanyol. El president Pedro Sánchez ja es va mostrar en contra d'un possible indult al març de 2023. Aleshores el va qualificar com "un cas flagrant de prevaricació i de mal ús dels recursos públics".

Però els pactes d'investidura van portar implícit també un canvi de rumb del Govern, que va obrir la porta a l'indult. Junts ha intentat utilitzar la seva posició per condicionar el Govern i la judicatura. Per la seva banda, la defensa de Borràs sosté que la condemna respon a una persecució política i manté la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Constitucional.

Borràs continua la seva tasca docent a la Universitat de Barcelona i ha estat suspesa de les seves funcions com a presidenta del Parlament des de 2022. El futur polític de l'exlíder de Junts continua sent incert, a l'espera de la decisió final del Govern sobre el seu possible indult.

L'informe de la Fiscalia es pot llegir com una intenció del Govern de preparar el terreny per negar l'indult.