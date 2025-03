Junts es trenca: un grup de militants es donen de baixa amb dures acusacions

Es multipliquen els problemes per a Carles Puigdemont i el seu intent de rellançar el projecte de Junts. Un grup no oficial de militants agrupats sota les sigles de JuntsxJunts han anunciat la seva decisió de donar-se de baixa col·lectivament. Ho han fet a través d'un dur comunicat on acusen la direcció de falta de transparència i democràcia interna.

Són les conseqüències lògiques del funambulisme dels dirigents de Junts en el congrés refundacional del passat mes d'octubre a Calella. Puigdemont i Turull van aconseguir imposar el seu control absolut dins de l'organització. Però al mateix temps van voler donar una imatge fictícia de pluralitat i unitat, mantenint la presència de diferents corrents internes dins del partit.

Aquesta ruptura escenifica també la crisi interna de l'espai postconvergent, sobretot arran dels pactes amb el PSOE. Dins del partit continuen existint independentistes de base crítics amb l'estratègia de Puigdemont i Turull.

És així mateix un nou toc d'atenció, davant l'amenaça del transvasament de vots a Aliança Catalana.

Dur comunicat contra l'executiva de Junts

El grup de militants JuntsxJunts anuncia en un comunicat la seva “baixa col·lectiva”, i detalla els motius. Es van afiliar a Junts “il·lusionats per un projecte que volia ser innovador, transversal i participatiu”, asseguren. Venien de diferents procedències, sense experiència en la política, disposats a “treballar per la sobirania nacional”.

Es declaren hereus de l'1 d'octubre, i fins ara fidels “al president legítim de Catalunya a l'exili”.

Però constaten “un canvi de rumb” que han intentat rectificar sense èxit. Acusen els dirigents de Junts de comprar els impulsors d'aquest grup amb càrrecs rellevants “a canvi de tenir-nos sota control”.

Ara trenquen el carnet del partit per la “falta de transparència i de democràcia interna”. Lamenten que el partit “hagi acabat en mans de qui avalen l'autonomisme pactant amb els partits del 155”. I que en canvi, qui busquen un canvi “siguin apartats i invisibilitzats” dins del partit.

Obren la porta a la fuga de vots

Aquests militants afirmen que el congrés d'octubre va ser “la culminació” d'aquest procés de recentralització. Un procés pel qual molts militants de base “s'han anat marxant sense fer soroll”.

Acusen l'executiva presidida per Puigdemont de limitar la participació interna d'altres corrents internes. Menciona una de les llistes presentades a l'Alt Penedès, o la denúncia de la corrent d'esquerres liderada per Agustí Colomines i Aurora Madaula. És, segons apunten, "l'afany de l'aparell dirigent per desactivar la transversalitat ideològica i col·locar als quatre afins".

Però sobretot, assenyala la incapacitat dels independentistes de Junts de tornar a les tesis de l'1 d'octubre. "Arribats aquí, considerem que Junts ja no ens representa i que no serveix per aconseguir els nostres objectius", conclouen.

Aquesta escissió obre del tot la porta a la fuga de vots dels crítics amb la direcció de Junts i la seva estratègia. La qual cosa són bones notícies per a Aliança Catalana, principal contenidor de vots dels indignats de Junts.