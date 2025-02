El Gobierno perdona 17.000 milions que Catalunya deu a l'Estat: les conseqüències

Oriol Junqueras ha anunciat un acord amb el Gobierno de Pedro Sánchez perquè l'Estat perdoni a Catalunya més de 17.000 milions d'euros. La xifra exacta se situa en els 17.104 milions, que corresponen al 19,9% del total que Catalunya deu a l'Estat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

En total, el deute del FLA de l'administració catalana arriba als 86.000 milions d'euros. Ara, gràcies a la condonació pactada entre ERC i Pedro Sánchez, la xifra se situarà en els 68.882 milions d'euros. Tal com ha anunciat Junqueras, l'acord amb el PSOE representa que l'Estat perdoni a Catalunya l'equivalent al 42% del pressupost de la Generalitat. Sobre el paper, tot semblen bones notícies, especialment per a Catalunya, que segons ERC s'estalviarà 1.500 milions en interessos. Això sí, el pacte també porta diverses conseqüències a tenir en compte.

Les conseqüències de l'acord ERC-Gobierno

L'última concessió de Pedro Sánchez als seus socis processistes pot convertir-se en una arma de doble tall. D'una banda, es redueix el deute que Catalunya té amb l'Estat. Com que el Gobierno depèn d'ERC i Junts al Congrés, no ha tingut més remei que cedir a aquestes pretensions. I ho farà assumint l'Estat aquest deute que té Catalunya. És a dir, engreixant el ja elevadíssim deute que té l'Estat.

Però, segons fa temps que anuncia l'executiu socialista, no es tractarà d'una concessió especial per a Catalunya. Així doncs, la intenció és estendre-la a totes les comunitats que ho demanin. És a dir, si mantenen el que han promès en els últims mesos, el Gobierno acabarà perdonant aproximadament el mateix percentatge de deute (un 20%, més o menys), a la resta de territoris.

D'aquesta manera, l'únic que provocarà aquesta mesura és que augmenti dràsticament el deute total de l'Estat. Un deute que ja està disparat des de fa temps. Ara ho estarà més a costa de contentar catalans i també la resta de comunitats. Entre elles, per exemple, València i Andalusia, governades pel PP i que podrien desmarcar-se de les crítiques que previsiblement faran des de Gènova.

Respecte a les comunitats autònomes, però, hi ha un element que pot distorsionar els plans de Pedro Sánchez i el seu 'cafè per a tothom' versió condonació del deute del FLA. I aquest element es diu Isabel Díaz Ayuso. La Comunitat de Madrid és l'única que no deu res a l'Estat. Per tant, no podrà beneficiar-se d'aquesta intenció del Govern de contentar tothom. Previsiblement, doncs, s'iniciarà una nova guerra entre el Govern i l'executiu d'Ayuso que ja veurem com acaba.

D'aquesta manera, Pedro Sánchez mou fitxa amb una jugada que li serveix per beneficiar els seus socis processistes, calmar un possible malestar a la resta de comunitats i, de passada, intentar generar divisió dins del Partit Popular, amb dirigents favorables a la condonació del deute (com Juanma Moreno a Andalusia o Carlos Mazón a València) i la cúpula en contra.