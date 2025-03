VÍDEO: Agustí Colomines, diputat de Junts, insulta l'E-Notícies al Parlament

Aquest dijous hem rebut un atac directe, en forma d'insults, per part de l'entorn de Carles Puigdemont. Concretament, d'Agustí Colomines, diputat de Junts per Catalunya i persona afí al líder del partit, que ha cregut que era una bona idea insultar l'E-Notícies en seu parlamentària.

En el vídeo que trobareu a la part superior de la notícia, responem a l'Agustí Colomines, recordant-li que els atacs, insults i amenaces de l'establishment a la premsa lliure i independent són intolerables en una democràcia. I, encara més, si aquestes acusacions de mentiders provenen d'un partit com el seu, sent Junts sens dubte el rei de les mentides. En aquest vídeo també informem a Colomines de males notícies per a ell. Perquè, malgrat els intents de desacreditar la premsa que no els balla l'aigua, no ens faran callar.