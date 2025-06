Informe UCO: Santos Cerdán va manipular les primàries que va guanyar Pedro Sánchez el 2014

Es complica la situació per a Pedro Sánchez. El jutge ha ofert a Santos Cerdán declarar voluntàriament davant els "indicis consistents" que va participar en la trama corrupta del cas Koldo. Un informe de la UCO de la Guàrdia Civil revelaria que el secretari d'organització del PSOE, mà dreta de Sánchez, va cobrar comissions per l'adjudicació de contractes d'obra pública.

Les últimes dotze hores estan sent infernals per a Moncloa, que cada cop veu més difícil resistir al poder. A poc a poc es van coneixent més detalls de l'informe, cadascun més escandalós. L'últim vincula Santos Cerdán amb el frau de les primàries que va guanyar Sánchez el 2014.

Frau de les primàries a favor de Sánchez

Segons la informació revelada per El Confidencial, la Guàrdia Civil ha descobert un missatge que suggereix que Santos Cerdán podria haver manipulat l'elecció de Pedro Sánchez com a secretari general. El missatge va ser enviat per Cerdán a Koldo García el 13 de juliol de 2014, durant les primàries.

"Quan acabis apunta com que han votat aquests dos que et falten sense que et vegi ningú i fiques les dues paperetes", va dir. La resposta de García va ser un escuet "Ja està".

Aquestes comunicacions van ser trobades després de l'anàlisi dels dispositius de Koldo García. El magistrat Leopoldo Puente, del Tribunal Suprem, considera que aquests indicis són suficients per imputar Santos Cerdán per delictes d'organització criminal i suborn. Per aquesta raó, el jutge l'ha citat per declarar voluntàriament el proper 25 de juny.

En cas que Cerdán es negui a declarar, Puente té previst sol·licitar al Congrés un suplicatori per aixecar l'aforament que protegeix el diputat. Això permetria avançar amb la imputació formal i la continuació del procés judicial.

Cada cop menys sortides

Aquesta troballa augmenta la pressió sobre el secretari d'organització del PSOE, implicat en una investigació que podria afectar directament el seu partit. També al Govern, al qual se li acumulen els escàndols i que està governant sense pressupostos amb una majoria molt fràgil. La investigació segueix oberta, i la causa es troba sota la supervisió del Tribunal Suprem.

Cerdán s'ha limitat a negar les acusacions i ha dit que donarà les explicacions oportunes al seu moment. Mentrestant, Moncloa manté la prudència a l'espera de conèixer el contingut íntegre de l'informe. Tot i això, ara mateix el pessimisme s'ha apoderat del PSOE.

L'oferiment a declarar és el primer pas per a la imputació de Santos Cerdán, mà dreta del President del Govern. A Ferraz i a Moncloa saben que cap govern resistiria un escàndol semblant. Ara es debat entre les dues úniques sortides que li queden a Sánchez: esperar, o avançar-se, dissoldre el Govern i convocar eleccions.