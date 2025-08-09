Julià de Jodar: el ex de la CUP que se dedica a insultar a independentistas

De formar parte de la época dorada de la CUP durante el auge del Procés a pedir el voto para Carles Puigdemont. La de Julià de Jódar es una de esas biografías políticas sometidas a la volatilidad propia de la vorágine independentista de la última década. Su evolución se ha visto sujeta también a una radicalización creciente que se ha recrudecido en los mismos estertores de un procesismo agonizante.

El prestigioso escritor catalán de tradición izquierdista se subió al barco de la CUP en los albores del Procés. En 2015 fue uno de los diez diputados anticapitalistas junto a Anna Gabriel, Antonio Baños, Benet Salellas y Eulàlia Reguant, entre otros. Llegó a protagonizar un ingenioso anuncio electoral junto a David Fernández.

Pese a seguir vinculado de forma indirecta a la CUP, Julià de Jódar ha explorado otros caminos en la etapa del post-procés. Coincidiendo con la debacle cupaire se acercó al espacio de Carles Puigdemont. El año pasado entró a formar parte del nuevo secretariado de la ANC liderado por Lluís Llach, y firmó el manifiesto de adhesión a la candidatura de Carles Puigdemont en las elecciones catalanas.

Llama 'hijos de puta' a Acció Cassandra

De la CUP al entorno de Junts, Julià de Jódar permanece ahora en la entidad procesista por excelencia que es la ANC. Esto le lleva a participar de las peleas propias del momento actual de división del independentismo. Peleas que a menudo se escapan de las manos y llevan al insulto.

En una polémica reciente, Jódar perdió los papeles y acabó insultando gravemente a los miembros de la plataforma Acció Cassandra. Fue a raíz de la crítica de esta plataforma contra la ANC por haber desconvocado la manifestación antimonárquica en Montserrat. Tilaron a la Assemblea de "engaño", y Jódar respondió llamándoles "hijos de puta".

Esto derivó en un intercambio de insultos donde Jódar también llamó "fascistas" a otros independentistas. El escritor catalán fue muy críticas por el sectarismo propio del espacio que representa, ahora desde la dirección de la ANC.

Guerra en el independentismo

Esta pelea se enmarca en la guerra fratricida que se ha abierto entre independentistas y procesistas tras el descarrilamiento del Procés. La pérdida de apoyo y del monopolio del relato ha disparado los nervios entre los procesistas, que a menudo pierden los papeles. Sobre todo ante los nuevos espacios dentro del independentisto que disputan su poder.

El propio Jódar suele compartir en sus redes sociales mensajes despectivos contra el espacio que representa Aliança Catalana. Los términos "racistas" o "fascistas" son habituales para desacreditar al adversario. Acción Cassandra se enmarca en esta categoría.

La plataforma surgió como entidad jurídica de "defensa de la minoría catalana", como son Manos Limpias o Hazte Oír en España. Uno de sus postulados es "renovar los planteamientos de resistencia de la nación". Esto les enfrenta directamente a la ANC, Òmnium Cultural y el Consell de la República, cuyas acciones critican como inocuas.