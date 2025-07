Una influencer mostra la degradació d’un barri de Barcelona: milers de reaccions

La influencer @slayyyyyyyys, amb més de 12K seguidors a Instagram, ha triomfat amb la seva última publicació. La jove ha decidit mostrar imatges aleatòries del seu barri, Sant Antoni, a Barcelona, per denunciar-ne la degradació.

“Barcelona s'està anant a la merda i no ens n'adonem. O ens n'adonem però no fem res per canviar-ho”, afirma la noia. La publicació acumula milers de m'agrades i centenars de comentaris.

El vídeo mostra les imatges que va gravar aquesta influencer en només trenta metres, el que es triga a recórrer d'una cantonada a l'altra. S'hi veuen persones dormint a terra, buscant a les papereres i contenidors, o acumulant trastos a la via pública. Això s'ha convertit en el paisatge urbà d'aquest barri.

La influencer explica que fa un temps va fer un vídeo semblant que va tenir un gran impacte. Allò va provocar que durant un temps es reforcés el servei de neteja, però ha tornat a les andades. “Aquest hivern vaig veure un grup de persones al voltant d'una foguera al meu portal”, explica.

Sant Antoni, de mal en pitjor

El barri de Sant Antoni, al costat del Raval, és des de fa mesos l'epicentre de la inseguretat i la degradació de Barcelona. Cal recordar que aquest barri va ser una de les grans apostes dels Comuns per projectar el seu model de ciutat. Les superilles, que tenien com a missió menys trànsit i més vianants, han acabat en molts casos envaïdes per persones sense sostre i toxicòmans.

Les obres del metro van acabar per complicar la ràpida degradació d'aquest barri. Aquesta zona s'ha convertit en pol d'atracció de lladres i delinqüents, mentre els comerços locals han començat a tancar. Molts veïns acaben optant també per marxar.

La publicació d'aquesta influencer serveix per mostrar l'estat actual de Sant Antoni i els seus voltants. A sota hi ha comentaris com "anem camí de ser com França" i "ho va començar Ada Colau i anem de mal en pitjor". Altres comentaris atesten que més zones de Barcelona estan seguint el mateix camí.

També hi ha missatges que critiquen aquesta influencer per mostrar imatges de gent pobra i menystenir-los. Altres, en canvi, denuncien que les polítiques de l'esquerra han portat més pobresa, més inseguretat i més incivisme. Asseguren que a Barcelona ja no s'hi pot viure.