Indignació per un acte pro Palestina a Catalunya que banalitza l'holocaust

L'ofensiva israeliana a Gaza després dels atemptats de Hamàs el 7 d'octubre de 2023 va desfermar una onada de solidaritat en les esquerres dels països occidentals. Especialment a Catalunya, on la causa palestina ha tingut sempre una gran acollida. Barcelona serà precisament la seu d'una manifestació que ve tacada per la polèmica.

L'organització Junts per Palestina ha organitzat una concentració a la plaça Sant Jaume, el proper dilluns, amb un lema xocant. Criden a commemorar els 80 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz. I ho fan comparant l'Holocaust nazi amb el "genocidi" que segons ells té lloc a Gaza, Palestina.

"Auschwitz 1942-45 / Gaza 2023-25 - Mai més per a ningú". Aquest és el polèmic lema que acompanya la concentració. La qual cosa ha desfermat les crítiques a les xarxes socials, amb una gran indignació per l'enèsima banalització de l'Holocaust.

La concentració ha trobat la complicitat de la plataforma 'Basta de complicitat amb Israel'. "En el 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, quin sentit té aquesta commemoració si s'ignora el genocidi contra el poble palestí", han expressat.

Però també han rebut crítiques d'altres sectors que alerten que comparar Auschwitz amb Gaza és "banalitzar la Shoa". A més, alguns creuen que aquesta publicació va més enllà i és pur "antisemitisme i maldat". Hi ha qui afirma a més que "podran repetir mil vegades una mentida però a Gaza no hi ha hagut cap genocidi".

Antisionisme o antisemitisme?

Són molts els comentaris que alerten que l'esquerra disfressa el seu antisemitisme d'un pretès antisionisme. I la comparació d'Auschwitz amb Gaza seria la prova. "Cal ser molt però que molt miserable, després parlen de l'extrema dreta, no sou antifeixistes, sou feixistes", diu un dels indignats.

"Si algú no sap què és la banalització de l'Holocaust, el genocidi, el feixisme i l'antisemitisme, aquí ho teniu", diu un compte de suport a Israel.

A la pregunta de quin sentit té, Elías Levy respon: "Doncs el sentit que no hi ha cap genocidi del poble palestí. Hi ha una guerra dolorosa, i tots sabem qui la va començar".

Aura Moner diu que la publicació és "antisemitisme indecent" i que "embruta la memòria de l'Holocaust". Acusa l'esquerra de "blanquejar el nazisme que va exterminar milions de jueus", igualant-lo amb "una guerra iniciada per Hamàs per provocar un nou genocidi a Israel".

A més, fa notar que "ni les víctimes d'Auschwitz respecten els nous nazis".