Els pressupostos, un altre maldecap per a Salvador Illa
El PSC tem tornar a quedar a mercè d'ERC i Comuns, però es nega a explorar altres vies
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha adreçat a ERC i Comuns per dir que “no contemplem cap altre escenari” que el de l'aprovació dels pressupostos per al 2026. El Govern de Salvador Illa sap que és clau aprovar els comptes per evitar estar un any més en mans d'ERC i Comuns. Però també són conscients de la llunyania que existeix ara mateix, sobretot amb els republicans.
Junqueras i els seus van amb la mosca darrere l'orella per l'incompliment dels acords d'investidura en el primer any de legislatura. Això ha obert un cisma dins del partit, amb els crítics pressionant per trencar el pacte. Una situació que la direcció republicana no pot ignorar, i que fa molt difícil seure a la taula per negociar els comptes amb els socialistes.
El PSC veu ara la possibilitat real de tornar a quedar-se sense pressupostos, i per això prem l'accelerador. El mateix Dalmau ha dit que negociar els comptes és “compatible” amb continuar avançant en els acords d'investidura. També ha dit que “en ple creixement econòmic Catalunya no es pot permetre un altre any sense pressupostos”
Pressupostos clau per al PSC
Però la urgència del PSC amb els pressupostos pot ser utilitzada per ERC com una mesura de pressió més per avançar en els acords, principalment el finançament singular. De fet, ERC no té cap inconvenient a tombar els comptes i obligar Illa a governar amb suplements de crèdit. Aquesta fórmula li permet arrencar més concessions al PSC, i de passada evitar la imatge de submissió al Govern de Salvador Illa.
Per als socialistes, no aprovar els comptes del 2026 suposaria un autèntic aldarull al seu projecte. En part, perquè obligaria a continuar governant amb suplements de crèdit i això els deixaria un any més a mercè de les exigències d'Esquerra i Comuns. Això té un alt risc perquè impediria al Govern marcar perfil propi en un any clau de la legislatura. No cal perdre de vista que el 2027 arrenca un altre cicle electoral amb municipals, generals i autonòmiques, i els partits ja estan prenent les posicions de sortida.
PSOE i PSC veuen l'obra de govern a la Generalitat com a clau per a les aspiracions dels socialistes en aquest nou cicle electoral. Que ERC i Comuns continuïn marcant l'agenda del govern socialista a Catalunya és un hàndicap evident. Per tant, aprovar els pressupostos és clau per donar estabilitat i segell propi a la legislatura.
El PSC tanca la porta a Junts
Els suplements de crèdit han permès al Govern desplegar les principals inversions previstes per al primer any, però no deixen de ser un pedaç. Aprovar els comptes del 2026 és clau per apuntalar el projecte de creixement econòmic sobre el qual es basa el relat de l'èxit del PSC. També per afrontar el programa reformista en àmbits com la seguretat, les prestacions socials i l'educació.
Tot i el risc evident de continuar en mans d'ERC i Comuns, el PSC no es planteja per ara cap alternativa. En la seva entrevista a ACN, el conseller de la Presidència ha tancat la porta a negociar els comptes amb Junts. En fer renúncia a buscar la centralitat per continuar deixant-se arrossegar per l'esquerra en temes com la fiscalitat i l'habitatge.
L'altra derivada dels pressupostos catalans és a Madrid, ja que l'estabilitat del Govern Illa és clau per a la supervivència de Pedro Sánchez. De fet, els socialistes tornaran a jugar la carta del mur contra la dreta i l'extrema dreta per convèncer ERC i Comuns. Els republicans, per ara, tenen clar que la responsabilitat és dels socialistes i no seva.
Més notícies: