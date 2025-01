Nova amenaça de postureig de Carles Puigdemont al PSOE: suspèn algunes negociacions

Carles Puigdemont continua perdent credibilitat a marxes forçades. Després de dir que el referèndum de l'1 d'octubre seria vinculant, després d'assegurar que mai pactaria amb Pedro Sánchez o després de prometre que deixaria la política si no guanyava les eleccions del passat 12 de maig (només per posar tres exemples), aquest divendres hem tingut una altra mostra de declaracions del líder de Junts que bàsicament només es creuen els més fidels a l'expresident.

Després que el PSOE (via Mesa del Congrés) decidís ajornar la seva decisió sobre la moció de confiança que Junts vol presentar a la Cambra Baixa, Puigdemont ha aparegut davant la premsa per fer-se l'ofès. Ho ha fet després d'una reunió amb la cúpula juntaire. I, segons ha informat, han pres la decisió de "suspendre les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials fins que no es resolgui aquesta crisi".

Què vol dir "suspendre les negociacions per qüestions sectorials"? Doncs que suspèn les converses sobre, per exemple, els pressupostos generals per al 2025, però manté les de l'oficialitat del català a Europa o les del traspàs de competències en immigració. És a dir, que tampoc no és que trenqui amb tot precisament. De fet, el que s'intueix de la seva compareixença és que Puigdemont vol continuar formant part del bloc de la investidura. Però vol fer-ho marcant paquet perquè no s'enfadi la seva parròquia.

De fet, fa uns dies, Jordi Turull repetia que Junts ni es planteja trencar la seva aliança amb el PSOE. I és que, qualsevol cosa que no sigui sumar-se a una possible moció de censura del PP és apuntalar el Govern de Pedro Sánchez. Un escenari que el secretari general juntaire definia com "broma macabra".

L'altra amenaça estèril: el mediador de Suïssa

La ruptura parcial de les negociacions amb el PSOE no és l'única amenaça de postureig que ha fet avui Carles Puigdemont. El líder de Junts també ha anunciat que "activarem una reunió urgent i extraordinària amb el mecanisme de Suïssa perquè faci la seva funció de mediació i de verificació". És a dir, es queixaran al mediador de l'actitud dels socialistes. Es desconeix si, amb aquesta amenaça, riurà més el mediador o el mateix Pedro Sánchez.