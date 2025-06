La Generalitat confirma una exclusiva d'E-Notícies de l'assassinat de la Núria López

La Generalitat ens ha donat la raó. Fa un any, E-Notícies va ser el primer mitjà que es va atrevir a dir, en exclusiva, que la Generalitat va tenir una part important de responsabilitat en l'assassinat de Núria.

Recordeu el cas de Núria? La cuinera de la presó de Mas d'Enric que va ser assassinada, mentre treballava, a mans d'un reclús. Aquest reclús tenia antecedents per haver matat una altra dona a ganivetades. Tot i això, tenia accés als ganivets de la cuina amb els quals va acabar traient-li la vida a Núria.

Tot això va passar per una sèrie de negligències, possibles tractes de favor a l'assassí, protocols que no es van seguir correctament... En fi, una sèrie d'irregularitats que nosaltres a E-Notícies vam publicar en exclusiva.

Ara, més d'un any després, la Generalitat ha reconegut el que vam publicar i que tant va negar el Govern d'Esquerra i la Conselleria de Justícia encapçalada aleshores per Gemma Ubasart. I no és altra cosa que admetre que hi va haver deficiències en el sistema penitenciari i que són responsables del que va passar aquell fatídic 13 de març de 2024. Per això, indemnitzaran amb 40.000 euros la família de Núria.

Sí, 40.000 euros. Encara que evidentment cap xifra servirà per compensar la pèrdua de Núria, resulta curiós que fa dos anys la Generalitat indemnitzés amb 600.000 euros la família d'un pres que va ser assassinat a la presó per un altre reclús i ara en canvi pagui només 40.000 a la família de Núria.

Que fóssim el primer mitjà a publicar que la Generalitat va ser responsable de l'assassinat de Núria i que ara ens donin la raó és el de menys. L'important és que es faci una mica de justícia, encara que només sigui una mica. Però també us explico això perquè, com és habitual, han intentat amagar-te al màxim aquesta informació.

I és que la notícia que la Generalitat admetia la seva responsabilitat en l'assassinat de Núria es va fer pública divendres passat. Sí, divendres que era el primer dia d'un llarg pont. I ja sabeu que, perquè una informació no circuli massa, el millor és anunciar-la a l'inici d'un pont, que és quan la gent consumeix menys premsa i xarxes socials. Forma part de l'ABC de la comunicació política. Però per això som aquí. Per explicar tot el que volen amagar-te. I ho van fer fa un any, ho fem ara i ho seguirem fent.