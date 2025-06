Gabriel Rufián: 'Demano que aprofitem el temps que ens queda aquí'

Ni Gabriel Rufián confia ja en la continuïtat del Govern de Pedro Sánchez. El líder d'ERC al Congrés dels Diputats s'ha mostrat molt pessimista a la sortida de la seva reunió amb el president. La trobada s'emmarca en la ronda de contactes de Pedro Sánchez amb els seus socis per valorar l'estabilitat de l'Executiu.

Gabriel Rufián admet haver vist “un president tocat”, i ha deixat entreveure que la legislatura està esgotada. Ha arribat a demanar a la resta de partits “de l'esquerra” que “aprofitem el temps que ens queda aquí, el que ens quedi”.

Per a Rufián, cal “intentar deixar-li en la millor situació possible una vida digna a la gent”. De les seves paraules es desprèn que ni ell mateix veu sortida a la crisi actual. “No sé quant temps ens queda”, ha reiterat, “i crec que hem d'aprofitar el temps”.

Els socis de Pedro Sánchez havien mostrat reserves sobre la seva continuïtat després del cas de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Però fins ara, ningú havia parlat amb tanta contundència com Gabriel Rufián. I també és significatiu que ho digui precisament ell, que s'ha revelat com el soci més fiable i incondicional del Govern.

El Rufián més dur contra Sánchez

Fins i tot ERC ha canviat d'estratègia en les últimes hores. Encara que inicialment va donar suport al PSOE en denunciar una campanya de l'extrema dreta judicial i mediàtica, finalment no ha tingut més remei que mostrar un perfil dur. Ara, tant Esquerra com Junts intenten aprofitar la crisi del PSOE per apretar les femelles a Pedro Sánchez.

Els republicans han demanat l'acceleració del calendari per a l'Hisenda Catalana, i Junts ha demanat garanties del compliment dels acords. Ara que el vaixell s'enfonsa, els socis de Govern aprofiten per treure-li a Sánchez tot el que puguin.

Rufián ha escenificat el canvi de to d'ERC aquest matí, en la sessió de control al Govern. Ha advertit Pedro Sánchez que no toleraran un nou cas de corrupció com la Gürtel, encara que vingui del PSOE. Ha deixat caure que Esquerra podria fer caure el Govern perquè siguin els ciutadans qui decideixin.

"No ens obligueu a escollir entre corruptes", ha exclamat, "l'esquerra no pot robar". Ha proposat a Sánchez que es personi en la causa contra els seus exsecretaris generals. "No ens feu escollir entre corruptes cutres i corruptes premium, perquè al final farem que la gent decideixi, i després no ens responsabilitzeu"