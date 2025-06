L'exdiputat de la CUP Benet Salellas serà l'advocat que defensarà Santos Cerdán

El cas de presumpta corrupció que acorrala el PSOE i el Govern de Pedro Sánchez ha fet un gir inesperat. El PSOE havia ofert els seus serveis jurídics a Santos Cerdán, però l'advocat hi ha renunciat per incompatibilitat. Després d'haver-se quedat sense representant legal, l'exsecretari d'organització del PSOE ha encarregat la seva defensa a l'advocat català i exdiputat de la CUP, Benet Salellas.

Salellas, germà també de l'alcalde de la CUP a Girona, assumirà la defensa de Cerdán davant la causa del Tribunal Suprem. Es tracta d'un advocat experimentat, que va defensar entre d'altres l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el judici del Procés.

S'ha encarregat també de la defensa de diversos independentistes implicats en causes judicials.

Benet Salellas va iniciar la seva trajectòria el 2003, i des de llavors ha participat en causes de molt de calat com l'Operació Garzón contra l'independentisme. El seu despatx va aconseguir la primera condemna a Espanya per part d'un tribunal internacional. Ara arriba a un nou nivell, amb la defensa de Santos Cerdán, exsecretari d'organització del PSOE.

Incompatibilitat

L'advocat Gonzalo Martínez-Fresneda ha rebutjat defensar Santos Cerdán després de la renúncia de la seva acta de diputat. El lletrat va assumir la defensa de Cerdán divendres passat. La seva primera decisió va ser comunicar al jutge del Suprem, Leopoldo Puente, que el seu representat acceptava l'oferiment de declarar voluntàriament.

El Suprem veu indicis contundents contra l'exnúmero tres dels socialistes, després de conèixer el contingut de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil. Per això va oferir a Cerdán declarar voluntàriament. Aquest es va posar en mans de Martínez-Fresneda, advocat penalista que ha defensat diversos càrrecs del PSOE acusats de corrupció.

Però el mateix lletrat hi va renunciar aquest dilluns al·legant la incompatibilitat en una causa en què ell mateix exerceix com a representant del PSOE. Martínez-Fresneda continuarà representant el partit en la causa oberta sobre el cas Koldo, que va originar la instrucció contra Cerdán.

Diputat de l'època daurada de la CUP

Santos Cerdán ha decidit encarregar la seva defensa a Benet Salellas, advocat amb una llarga experiència en causes relacionades amb l'Estat espanyol. Per exemple, va defensar els independentistes acusats de cremar fotos del rei. També ha defensat acusats vinculats als CDR i Tsunami Democràtic durant els anys del procés.

Això li ha donat una gran experiència en la defensa de causes a l'Audiència Nacional, el Tribunal Constitucional o el mateix Tribunal Suprem.

Més enllà del seu perfil professional, la notícia ha suposat un xoc per la trajectòria política de l'advocat de Santos Cerdán. Salellas va ser escollit diputat per la CUP el 2015, i va encapçalar l'època gloriosa de la formació juntament amb figures com Anna Gabriel, Antonio Baños, Quim Arrufat, Josep Manel Busqueta i Eulàlia Reguant.