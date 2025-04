VÍDEO | Un exdiputat d'ERC defensa que els polítics no paguin alguns impostos

Recordeu el vídeo que vaig fer fa uns dies en què explicava que els diputats del Parlament cobraven un sobresou d'entre 1.200 i 1.700 euros mensuals pel qual no paguen impostos? Doncs espereu-vos, que la història no acaba aquí.

Perquè un exdiputat ha sortit a justificar aquesta injustícia. Qui ho ha fet? Doncs Jordi Orobitg, exdirigent d'Esquerra Republicana. Sí, els mateixos que et diuen que pagar impostos és el teu deure com a ciutadà, defensen ara que ells no hagin de pagar.

Jordi Orobitg ha estat diputat al Parlament durant gairebé 9 anys. I, en tot aquest temps, s'ha embutxacat aproximadament mig milió d'euros. Sí, com ho heu llegit: mig milió d'euros. I una part, evidentment, els ha cobrat en concepte de dietes per desplaçament per les quals no ha hagut de pagar impostos.

Avui us parlo de Jordi Orobitg, de com s'ha forrat sent diputat i, de passada, li tombem els seus arguments quan ell defensa que parlar d'aquesta injustícia és "fomentar l'antipolítica".