L'esquerra perd els papers: ataquen ara els gais que donen suport a la dreta

Trump ha reconquerit la Casa Blanca gràcies a una intel·ligent campanya electoral la banda sonora de la qual ha estat YMCA dels Village People. Aquesta és una de les coses que ha posat molt nerviosos als progressistes. Sobretot perquè la cançó que en el seu dia va ser un himne de la comunitat LGTBI+ ara ha catapultat Trump fins al més alt.

La victòria de Donald Trump ha fet que l'esquerra comenci a perdre els papers, i per mostra un botó. En una de les seves intervencions a la Cadena SER, el polèmic Bob Pop ha carregat contra els "gais dolents" que donen suport a Trump.

El delirant speech d'aquest col·laborador televisiu demostra que els progressistes han perdut definitivament el punt de referència. Ara divideixen la comunitat LGTBI en gais bons i gais dolents, segons les seves afinitats polítiques. La qual cosa ha causat múltiples reaccions a les xarxes socials, entre la sorpresa, la hilaritat i la indignació.

La delirant reflexió de Bob Pop

"Lo marica no treu lo ranci". Amb aquest pretès enginy ha començat Bob Pop la seva peroració en la qual ha utilitzat la comunitat gai per atacar Donald Trump.

El còmic ha assenyalat una suposada "apropiació" dels Village People "per part de Donald Trump". La qual cosa veu com un símptoma de "la falta de decòrum de gais privilegiats que s'estan arrimant a l'extrema dreta". A més, diu que a França i Alemanya els líders de l'extrema dreta són gais que aprofiten la islamofòbia per col·locar-se allà.

La seva reflexió parteix de la premissa que tots els gais han de ser per necessitat d'esquerres. Però va un pas més enllà en assenyalar els homosexuals de dretes com "gais dolents" o "gais privilegiats".

Bob Pop exclou directament aquestes persones de la comunitat LGTBI+: "Són uns senyors gais, blancs, privilegiats i amb diners que s'arrimen al sol que més escalfa".

Bob Pop afegeix que és "una desmitificació més del marica blanc de dretes". Les seves paraules van provocar el gaudi de la presentadora, Àngels Barceló, que va apuntar "totalment, totalment".

El gai privilegiat Bob Pop

Sorprèn que qui parli de gais privilegiats sigui precisament Bob Pop, que s'ha fet d'or amb les seves intervencions als mitjans. Sense anar més lluny, va rebre 215.000 euros de TV3 per un programa on havia d'aprendre el català. No només no el va aprendre, sinó que després va fer unes declaracions menyspreant aquest idioma.

Bob Pop reflecteix en bona mesura el que són ara mateix els progressistes, parlant sempre des d'un pedestal i menyspreant aquells que no pensen com ells. La majoria, com ell, són uns autèntics privilegiats que porten molts anys vivint molt bé.