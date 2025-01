L'esquerra catalana, retratada després de l'agressió a un militant d'Aliança Catalana

Fa poc més de dos anys, la política catalana es va bolcar amb la diputada d'ERC, Najat Driouech. La dirigent republicana, musulmana que llueix amb orgull el vel islàmic, va assegurar que uns manifestants independentistes (que mostraven el seu suport a Laura Borràs) l'havien anomenada "mora de merda" a les portes del Parlament.

Mai es van provar els fets. Tampoc es va filtrar cap vídeo malgrat trobar-nos en l'era dels telèfons mòbils. Fins i tot hi va haver alguns testimonis que van negar les acusacions de Driouech. En qualsevol cas, aquests suposats fets van tenir especial rellevància aquell estiu de 2022 en la política catalana.

En línies generals, representants de la majoria dels partits van sortir a defensar Najat Driouech encara que no hi hagués proves. Des de Ciudadanos fins al PSC, passant pels Comuns o la CUP. I, evidentment, també d'ERC. El partit que aleshores estava al Govern va aprofitar el cas per iniciar una campanya de victimisme que servia, de passada, per desgastar Junts i Laura Borràs.

L'esquerra, retratada avalant la violència contra adversaris polítics

El que va passar fa dos anys i mig contrasta amb el que s'ha viscut en les últimes hores. Dissabte, una turba de suposats "antifeixistes" va agredir diversos militants d'Aliança Catalana al barri de Les Corts de Barcelona. Com era d'esperar, una part destacada de la classe política va sortir a solidaritzar-se amb les víctimes. Alejandro Fernández (PP), Ignacio Garriga (Vox), Jordi Turull (Junts)... tanmateix, la reacció dels partits d'esquerres ha deixat en evidència la seva hipocresia. La mateixa esquerra que considera "violència" mantenir relacions sexuals amb un policia nacional infiltrat o un petó consentit entre Ana Polo i el periodista Quim Morales, justifiquen o avalen una agressió a una persona anònima que simplement exercia el seu dret a la lliure participació política.

La CUP directament va reivindicar l'agressió. És clar que una de les seves dirigents, Adriana Llena, va liderar l'atac a la parada d'Aliança Catalana. El mateix dissabte, col·lectius integrats a la CUP justificaven els seus actes en un comunicat. Diumenge, la CUP Les Corts directament publicava una foto a les seves xarxes socials de fa 30 anys del futbolista Eric Cantona donant una puntada de peu a un aficionat feixista. Enviaven així un missatge clar que les agressions de dissabte eren motiu d'orgull per a ells.

Mentrestant ERC calla. Ni una paraula per part de la direcció republicana ni d'alguns dels seus principals activistes com Tània Verge, Ruben Wagensberg o Najat Driouech. Silenci atronador de la diputada musulmana d'Esquerra, així com l'exconsellera de Feminismes, tan preocupades a vegades per presumptes "violències" i tan poc actives en les últimes hores per lamentar una agressió per motius polítics.

El mateix passa amb els Comuns. Són els primers a deshumanitzar l'adversari polític, com quan David Cid va anomenar "nazi" a Sílvia Orriols en seu parlamentària. Ara, quan apareixen les conseqüències d'aquesta campanya de deshumanització, callen com si no hi tinguessin res a veure.

També ha estat significatiu el silenci de Salvador Illa i de Núria Parlón. Ferran Pedret, president del grup parlamentari socialista, sí que va condemnar els fets. Tanmateix, el president i la consellera d'Interior han optat pel silenci. Un silenci que no quadra massa amb el lema "Govern de tothom" que intenten impulsar des que ocupen el Palau de la Generalitat.