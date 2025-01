La CUP reivindica i justifica l'agressió a un militant d'Aliança Catalana

Segueix la polèmica respecte a la brutal agressió que una turba d'"antifeixistes" va perpetrar contra diversos membres d'Aliança Catalana. Els fets van succeir aquest dissabte al matí al barri de Les Corts de Barcelona. I a conseqüència de l'atac impulsat per gent de la CUP, un militant del partit de Sílvia Orriols va acabar inconscient i a l'hospital, on s'està recuperant. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, ja identificat, que va fugir de l'escena.

La reacció de la classe política davant d'aquests lamentables fets ha estat dispar. Mentre la majoria condemnava l'acció violenta, altres han preferit callar. I, després, tenim el cas de la CUP, que ha apostat per reivindicar i justificar la brutal agressió que ha acabat amb una persona hospitalitzada.

Una dirigent de la CUP involucrada en l'atac i el partit defensa l'agressió

Les imatges delaten la presència d'Adriana Llena en l'acció violenta contra AC. Aquesta dirigent cupaire va ser la número 3 a les llistes de la CUP i una de les principals cares visibles de la candidatura en les últimes eleccions municipals. En els vídeos que han aparegut a les xarxes, Llena no només participa de l'atac, sinó que a més el lidera.

Segurament per aquest motiu, la CUP ha reivindicat i justificat l'agressió que ha portat un home a l'hospital. Lluny de condemnar els fets, demanar disculpes o alguna cosa similar, els cupaires han decidit treure pit. "Hem estat allà per plantar cara", deia en un comunicat Endavant, corrent intern amb més pes dins de la CUP.

Alhora, celebraven haver "fet fora de la plaça la parada d'Aliança Catalana" i afirmant que "quan ens organitzem som imparables". No suficient amb això, han afegit que això "es continuarà demostrant dia a dia", amenaçant doncs amb nous atacs similars en un futur. Per últim, afegien que "l'única opció és no deixar-los ni el mínim espai, aquest és el nostre compromís".

El comunicat ha estat compartit pel compte oficial de la CUP a Les Corts o pel dirigent de la formació Hug Lucchetti. Jordi Pujol, actual membre de la direcció del partit, es va sumar a la reivindicació recordant que "avui fa 30 anys que el gran Eric Cantona ens feia un recordatori pràctic que al feixisme se'l combat per tots els mitjans. Antifeixistes sempre". David Caño, número 5 a la llista de la CUP per Barcelona en les passades eleccions al Parlament, directament ha dit que en l'agressió "només veig un barri organitzat contra el feixisme".

La majoria de partits condemnen l'agressió... menys la CUP, els Comuns i ERC

Davant la gravetat dels fets, molts dirigents polítics s'han pronunciat al respecte, especialment per condemnar la brutal agressió. Ignacio Garriga de Vox va reclamar fer fora "dels nostres carrers els totalitaris". També Alejandro Fernández del PP va reivindicar que "a Catalunya tothom ha de poder expressar les seves idees en llibertat". I va enviar "els nostres millors desitjos per al militant d'Aliança Catalana agredit".

De Junts, el secretari general Jordi Turull va recordar que "res justifica la violència per abismal que sigui la distància ideològica". I va expressar la seva "repulsa i condemna sense matisos" a l'agressió soferta pels membres d'Aliança Catalana. Fins i tot ha sortit un dirigent del PSC a condemnar els fets: Ferran Pedret (president del grup parlamentari socialista al Parlament), afirmant que "la violència no és el camí".

Altres personalitats polítiques que s'han pronunciat per criticar l'agressió alentada per la CUP han estat, per exemple, Laura Borràs (Junts), Gonzalo de Oro (Vox), Daniel Sirera (PP), Mònica Lora (Vox) o Josep Lluís Alay, home de confiança de Carles Puigdemont. En canvi, hi ha hagut silencis molt significatius.

Per exemple, ni Salvador Illa ni Núria Parlón han dit res sobre aquesta qüestió. Sempre quedarà el dubte de si el president de la Generalitat i la consellera d'Interior haurien dit alguna cosa en el cas que els agredits haguessin estat d'un altre color polític. Tampoc ha dit res cap dirigent d'ERC ni tampoc dels Comuns, així com Carles Puigdemont.