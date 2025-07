Alejandro Fernández desafia Salvador Illa després de la seva amenaça al Parlament

La crisi del PSOE ha esborrat el somriure a Salvador Illa i ha fulminat d'un cop la ‘pax catalana’ que tant d'èmfasi s'havia esforçat a proclamar. La relativa cordialitat entre els grups -excepte algunes excepcions- havia marcat el to de la present legislatura. Però la trama de corrupció de Koldo García i Santos Cerdán, i l'aparició de Salvador Illa a l'informe de la UCO, han portat una escalada de tensió al Parlament català

Aquesta tensió es va evidenciar al ple del passat 18 de juny, i va derivar ahir en un enfrontament entre Alejandro Fernández i Salvador Illa. El líder del PP va dir que “ja sabem qui és Chili” i va acusar el president d'haver mentit en seu parlamentària. Illa va respondre amenaçant d'emprendre accions legals

“Acaba de cometre una greu imprudència, un greu error que lamentarà”, li va advertir Illa a Fernández. Aquest ha respost desafiant-lo amb un missatge a X. Es reafirma en les seves afirmacions, i afegeix que "ni ens van fer callar els separatistes, ni ens faran callar els seus aprenents"

L'enuig d'Illa va venir per l'afirmació d'Alejandro Fernández del vincle de Salvador Illa amb la trama de les mascaretes defectuoses. A l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil s'hi reflectia una afirmació de Koldo García sobre Salvador Illa. “Parla molt amb el Chili”, deia la frase

PP i Vox van preguntar a Salvador Illa en seu parlamentària qui és el Chili. Aquest va assegurar no saber-ho. Diversos mitjans han apuntat que el tal Chili seria una empresària xinesa que va vendre mascaretes defectuoses al Ministeri de Sanitat per una suma milionària

Així ho va repetir ahir Alejandro Fernández al Parlament, desfermament la discussió descrita anteriorment. Fernández actua ara com a extensió de l'estratègia de Gènova per desgastar el PSC, clau per a la supervivència de Pedro Sánchez a la Moncloa. I al seu torn, Illa es revolta amb una vehemència impropia en ell, denotant un cert nerviosisme

PPC i PSC traslladen la guerra de Madrid a Catalunya

Al PSC transmeten una certa tranquil·litat i asseguren que la crisi del PSOE no arribarà fins a Palau. Estan convençuts que no hi ha res contra Salvador Illa, i que tot respon a una estratègia de la dreta per desgastar el Govern

Per la seva banda, Alejandro Fernández està utilitzant la crisi del PSOE per pujar el to i guanyar pes com a líder de l'oposició davant d'un Junts desorientat. Puigdemont no pot fer una oposició dura perquè ha de sostenir Pedro Sánchez a Madrid. Això deixa el camí lliure a la dreta, no només al PP sinó també a Vox i Aliança Catalana