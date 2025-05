ERC reconeix el seu fracàs amb l'habitatge després de més d'una dècada al poder

L'habitatge està sent un dels temes estrella d'aquesta legislatura a Catalunya. Els partits d'esquerra, amb les enquestes en contra, intenten aprofitar la crisi per marcar relat i guanyar rellevància social. ERC ha estat un dels partits que ha repetit amb més ímpetu el llibret de l'esquerra en aquesta qüestió.

Una de les coses que repeteixen aquests partits com una rèmora és que cal ampliar el parc d'habitatge públic. Però aquests partits són els que directament o indirectament han estat governant aquesta última dècada. Per tant, cauen en la seva pròpia trampa.

Així ha passat amb l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, que ha reconegut implícitament el fracàs del seu partit en les polítiques d'habitatge. En una entrevista a TV3 aquest matí, ha afirmat que "amb un 1,2% d'habitatge públic l'administració no pot garantir el dret a l'habitatge". La pregunta seria per què ERC no ha promogut la construcció d'habitatge públic durant tots aquests anys.

Cal recordar que ERC va fer president Artur Mas el 2012. I que des de llavors ha participat de manera més o menys directa en tots els governs investits a Catalunya. Per tant, Riba està reconeixent que més enllà del relat i el postureig no tenen cap pla.

L'esquerra i el seu fracàs amb l'habitatge

El cas més flagrant és el del govern de Pere Aragonès, que va governar tres anys (un i mig en solitari) i disposava de les competències en matèria d'habitatge. La Conselleria dirigida per Ester Capella no va dur a terme la construcció d'habitatge suficient per millorar el problema. Tampoc va aconseguir frenar l'encariment disparat dels lloguers.

Tot i això, el seu no és un cas aïllat. Els Comuns fan gala del mateix cinisme polític quan critiquen les polítiques d'habitatge del PSC a Barcelona. Obliden que van estar governant vuit anys, i que sota el seu govern Barcelona va liderar l'encariment del preu de l'habitatge.

El que es demostra és que al llarg de més d'una dècada les polítiques d'habitatge impulsades per l'esquerra han estat un fracàs. Tot i així, continuen defensant el seu model i imposant-lo tant a Catalunya com a Barcelona.