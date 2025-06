ERC i Comuns, preparats per aprovar els pressupostos d'Illa tot i l'aeroport

Tant ERC com els Comuns van intentar pressionar fins a l'últim moment per evitar que el Govern impulsés l'ampliació de l'aeroport. Uns i altres van llançar diverses advertències sobre les conseqüències de la decisió. Un cop consumada, republicans i ecosocialistes han posat el crit al cel criticant durament el macroprojecte.

Però l'anunci del PSC no ha agafat a contrapeu els seus socis, que coneixien a la perfecció els plans del Govern. Tampoc els socialistes s'han mostrat sorpresos per la reacció dels seus socis. Saben que forma part del joc.

De fet, l'ampliació de l'aeroport no canvia els plans d'ERC i els Comuns sobre mantenir la seva sòlida aliança amb el PSC. Els tres partits es preparen per afrontar l'última etapa d'estabilització del Govern, que és la negociació dels pressupostos de 2026. Tots coincideixen en una cosa, i és que l'aeroport no entorpirà la negociació.

Rumb als pressupostos de 2026

Les properes setmanes seran decisives per acabar de consolidar l'aliança progressista a Catalunya. ERC i els Comuns han complert la seva part aprovant els suplements de crèdit que han permès al Govern continuar funcionant sense pressupostos. Aquestes negociacions han servit a Esquerra i els Comuns per colar noves exigències, que se sumen al gran acord en matèria d'habitatge.

Falta el finançament singular, que s'hauria de tancar abans del 30 de juny tal com va demanar ERC. Un cop superat aquest escull, el PSC haurà aplanat el camí per aprovar els pressupostos de 2026 sense despentinar-se. A més, els socialistes entenen que després de totes aquestes concessions, ERC i els Comuns han d'empassar ara amb l'ampliació de l'aeroport.

I ho faran, pel que els convé. Els republicans segueixen en caiguda lliure a les enquestes i no volen ni sentir a parlar d'eleccions. El mateix per als Comuns, que a més comparteixen amb Esquerra la necessitat de sostenir Illa perquè no caigui Sánchez.

Illa consolida el seu govern

Així, a poc a poc s'ha anat consolidant una pràctica consistent a recórrer a la gesticulació permanent per després acabar cedint. ERC en diu un “sí vigilant” al Govern de Salvador Illa. Oriol Junqueras vol evitar el desgast que suposa donar suport al govern "espanyolista" de Salvador Illa, però cada cop és més difícil.

Després d'anunciar el PSC l'ampliació de l'aeroport, Elisenda Alamany ha dit que la legislatura es complica "una mica" al PSC. Junqueras també va assegurar que no li tremolarien les cames per fer caure governs. Però la consigna continua sent sostenir el PSC a qualsevol preu.

Els Comuns han après dels errors del passat i volen evitar que l'aeroport es converteixi en un nou Hard Rock. A més, l'ampliació de l'aeroport els permet marcar perfil esquerrà davant el PSC i arrabassar-li alguns vots. Malgrat les seves crítiques contra el Govern, continuen defensant l'aliança progressista davant l'auge de la dreta i l'extrema dreta.

El cop mestre aquí l'ha donat Salvador Illa, que a més de consolidar el seu govern ha aconseguit atreure de nou l'empresariat. L'ampliació de l'aeroport era clau per marcar perfil propi al Govern i sacsejar els dubtes de l'elit econòmica.

Després dels dubtes que havia generat amb les seves concessions en habitatge i fiscalitat, Salvador Illa ha donat un cop damunt la taula. I de passada ha esquivat l'últim escull per a l'aprovació dels pressupostos de 2026. El seu govern avança cap a l'estabilitat amb pas ferm, gràcies a l'inestimable ajut d'ERC i els Comuns.