Els diputats de la Diputació de Tarragona aproven apujar-se el sou: fins a 90.000 €
L'ens ja va ser objecte de polèmica per uns sous desorbitats que no han deixat de pujar des del 2022
La Diputació de Tarragona torna a estar en el punt de mira pels sous desorbitats dels seus representants. L'ens provincial ha aprovat un nou augment salarial amb efectes retroactius des de l'1 d'agost de 2024. Amb aquest nou increment, els sous aniran des dels 51.750 euros per als diputats provincials fins als 90.169 euros per a la presidència
Es tracta d'un augment salarial del 0,5% que se suma als successius increments que s'han anat implementant des de 2022. Aquell any el Gobierno de Pedro Sánchez i els sindicats CCOO i UGT van aprovar l'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI. Aquest pacte incloïa la millora de les condicions laborals en el sector públic i una actualització salarial
Aquell any la Diputació de Tarragona va aprovar una millora salarial del 3,5%, i l'any següent s'hi va aplicar un altre augment del 3,5%. El 2024 l'ens provincial va aprovar una pujada del 2%, amb un 0,5% opcional en funció de l'evolució de l'IPC. L'augment de l'índex de preus ha permès que la diputació aprovi finalment aquesta nova pujada amb caràcter retroactiu
Entre 250 i 440 euros més
La mesura afecta tots els membres electes de l'organisme provincial, en línia amb l'increment autoritzat per al conjunt del personal públic de l'Estat. Des de la institució asseguren que la pujada respon al que estableix el Gobierno central i que s'aplica de manera uniforme a tota la plantilla, inclosos els càrrecs polítics
L'increment suposarà entre 250 i 440 euros més a l'any per als càrrecs electes de la Diputació. La presidenta, per exemple, passarà a cobrar 90.169,81 euros bruts anuals, davant dels 89.729,96 anteriors. El vicepresident primer rebrà 87.974,99 euros, 429 més que abans
Per la seva banda, els vicepresidents segon i tercer passaran a guanyar 82.799,99 euros, mentre que la quarta vicepresidenta percebrà 80.730 euros. També s'actualitzaran els sous d'altres representants
Càrrec
2023
2025
Presidència
87.120,59 €
90.169,81 €
Vicepresidència primera
85.000,00 €
87.974,99 €
Vicepresidència segona
80.000,00 €
82.799,99 €
Vicepresidència tercera
80.000,00 €
82.799,99 €
Vicepresidència quarta
78.000,00 €
80.730,00 €
Presidència Organisme Autònom
73.000,00 €
75.555,01 €
Diputat delegat
65.500,00 €
67.792,50 €
Presidència, portaveu, portaveu adjunt, secretaria de grup
60.000,00 €
62.099,99 €
Diputats
49.781,23 €
51.750,00 €
Font: Diputació de Tarragona
Els presidents d'organismes autònoms rebran 75.555,01 euros a l'any. Els diputats cobraran 51.750 euros anuals, cosa que representa un augment de 250 euros. A més, els portaveus, presidents i secretaris de grup tindran una retribució de 61.797,07 euros. En el cas dels qui tenen dedicació parcial, els seus salaris oscil·laran entre els 41.198,04 i els 71.783,96 euros anuals
PSC i ERC, en el focus de les crítiques
Juntament amb l'aprovació de la pujada salarial, el ple de la Diputació també va donar llum verda a la modificació pressupostària de l'exercici 2025. Aquesta modificació suposa una ampliació del pressupost en més d'1,5 milions d'euros. Una part d'aquest augment, concretament 51.566,69 euros, es destinarà a retribucions de càrrecs electes
Tot i la justificació de l'organisme, l'anunci ha provocat indignació entre la ciutadania. S'obre novament el debat sobre la necessitat d'eliminar duplicitats de càrrecs públics. Es tracta d'una qüestió que fa anys que és damunt la taula i que apunta especialment a les diputacions provincials i els seus alts càrrecs
En aquest cas, els atacs se centren en PSC i ERC, que són qui formen la junta de govern de la diputació tarragonina. L'ens està presidit per la republicana Noemí Llauradó, que compagina el càrrec amb el de tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Reus. El vicepresident és Rubén Viñuales, alcalde del PSC a Tarragona
Les altres vicepresidències recauen en Enric Adell, alcalde d'ERC a Paüls, Fran Morancho, alcalde del PSC a Mont-roig del Camp, i Marta Ventura, regidora d'ERC a Sant Jaume dels Domenys
Més notícies: