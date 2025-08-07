Los diputados de la Diputació de Tarragona aprueban subirse el sueldo: hasta 90.000€

La Diputación de Tarragona vuelve a estar en el ojo del huracán por los desorbitados sueldos de sus representantes. El ente provincial ha aprobado un nuevo aumento salarial con efectos retroactivos desde el 1 de agosto de 2024. Con este nuevo incremento los sueldos irán desde los 51.750 euros para los diputados provinciales hasta los 90.169 euros para la presidencia.

Se trata de un aumento salarial del 0,5% que se suma a los sucesivos incrementos que se han ido implementando desde 2022. Aquel año el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos CCOO y UGT aprobaron el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Este pacto incluía la mejora de las condiciones laborales en el sector público, y una actualización salarial.

Aquel año la Diputación de Tarragona aprobó una mejora salarial del 3,5%, y al año siguiente se aplicó otro aumento del 3,5%. En 2024 el ente provincial aprobó una subida del 2%, con un 0,5% opcional en función de la evolución del IPC. La subida del índice de los precios ha permitido que la diputación apruebe finalmente esta nueva subida con carácter retroactivo.

Entre 250 y 440 euros más

La medida afecta a todos los miembros electos del organismo provincial, en línea con el incremento autorizado para el conjunto del personal público del Estado. Desde la institución aseguran que la subida responde a lo establecido por el Gobierno central y que se aplica de forma uniforme a toda la plantilla, incluidos los cargos políticos.

El incremento supondrá entre 250 y 440 euros más al año para los cargos electos de la Diputación. La presidenta, por ejemplo, pasará a cobrar 90.169,81 euros brutos anuales, frente a los 89.729,96 anteriores. El vicepresidente primero recibirá 87.974,99 euros, 429 más que antes.

Por su parte, los vicepresidentes segundo y tercero pasarán a ganar 82.799,99 euros, mientras que el cuarto vicepresidenta percibirá 80.730 euros. También se actualizarán los sueldos de otros representantes.

Sueldos Diputación Tarragona 2023-2025 Cargo 2023 2025 Presidencia 87.120,59 € 90.169,81 € Vicepresidencia primera 85.000,00 € 87.974,99 € Vicepresidencia segunda 80.000,00 € 82.799,99 € Vicepresidencia tercera 80.000,00 € 82.799,99 € Vicepresidencia cuarta 78.000,00 € 80.730,00 € Presidencia Organismo Autónomo 73.000,00 € 75.555,01 € Diputado delegado 65.500,00 € 67.792,50 € Presidencia, portavocía, portavocía adjunta, secretaría de grupo 60.000,00 € 62.099,99 € Diputados 49.781,23 € 51.750,00 € Fuente: Diputación de Tarragona

Los presidentes de organismos autónomos recibirán 75.555,01 euros al año. Los diputados cobrarán 51.750 euros anuales, lo que representa un aumento de 250 euros. Además, los portavoces, presidentes y secretarios de grupo tendrán una retribución de 61.797,07 euros. En el caso de quienes tienen dedicación parcial, sus salarios oscilarán entre los 41.198,04 y los 71.783,96 euros anuales.

PSC y ERC, en el foco de las críticas

Junto con la aprobación de la subida salarial, el pleno de la Diputación también dio luz verde a la modificación presupuestaria del ejercicio 2025. Esta modificación supone una ampliación del presupuesto en más de 1,5 millones de euros. Una parte de este aumento, concretamente 51.566,69 euros, se destinará a retribuciones de cargos electos.

Pese a la justificación del organismo, el anuncio ha provocado indignación entre la ciudadanía. Se abre nuevamente el debate sobre la necesidad de eliminar duplicidades de cargos públicos. Se trata de una cuestión que lleva años encima de la mesa y que apunta especialmente a las diputaciones provinciales y sus altos cargos.

En este caso los ataques se centran en PSC y ERC, que son quienes forman la junta de gobierno de la diputación tarraconense. El ente está presidido por la republicana Noemí Llauradó, que compagina el cargo con el de teniente de alcalde del ayuntamiento de Reus. El vicepresidente es Rubén Viñuales, alcalde del PSC en Tarragona.

Las otras vicepresidencias recaen en Enric Adell, alcalde de ERC en Paüls, Fran Morancho, alcalde del PSC en Mont-roig del Camp, y Marta Ventura, concejal de ERC en Sant Jaume dels Domenys.