Un ajuntament d'ERC reivindica el 8-M mostrant una dona amb nicab

Esclata una nova polèmica pels cartells del 8-M, Dia de la Dona, en pobles i ciutats de Catalunya. Diversos ajuntaments han cridat a participar en les jornades feministes amb cartells on apareixen dones amb el vel islàmic. Fins ara eren representades amb el hijab (que cobreix només el cap) o el xador (que cobreix el cap i part del rostre).

Però l'ajuntament de Castellvell del Camp, governat per ERC, ha anat un pas més enllà i ha representat una dona coberta amb niqab. El niqab és un vel islàmic integral que cobreix el cap i el rostre deixant només els ulls al descobert. És la peça de vestir més rigorosa per a les dones musulmanes, juntament amb el burka.

Castellvell del Camp és una localitat de tres mil habitants propera a Reus, a la província de Tarragona. Governa ERC amb el suport del PSC i un partit municipalista. Amb prou feines té immigració, i no hi ha cap comunitat musulmana vivint al municipi.

Sorprèn doncs l'afany del govern municipal en representar una comunitat que de fet no existeix al municipi. Així com la representació d'un clar símbol d'opressió de la dona per publicitar una jornada de lluita feminista. En fer-ho primen el relativisme cultural per sobre dels drets de les dones.

El cartell, signat per l'Ajuntament de Castellvell del Camp, anuncia l'acte institucional del 8 de març organitzat pel consistori i una associació de dones del municipi. Apareixen vuit dones, i tres porten el vel islàmic (dues amb hijab i una amb el mencionat niqab).

La deriva islamista a ERC

Amb aquest cartell, ERC creua totes les línies vermelles en la deriva islamista que fa anys que experimenta. Suposa una contradicció precisament perquè Esquerra ha ostentat la conselleria d'Igualtat suposadament més feminista de la història. D'una banda reivindiquen els drets de les dones, d'altra banda promocionen la submissió i l'opressió de la dona musulmana.

Però no és la primera vegada. ERC ja ha demostrat en repetides ocasions que quan ha d'escollir entre la multiculturalitat i els drets de les dones sempre escull la primera. Aquesta vegada, promocionant fins i tot el fonamentalisme islàmic més atroç.

El niqab és una peça de vestir típica dels països del Golf Pèrsic on es professen les corrents més rigoroses de l'islam. En els últims anys, tant aquesta peça com el burka han arribat també a Catalunya. Cada vegada és més normal veure dones cobertes de cap a peus, incloent el rostre i les mans.

Les feministes laiques condemnen el vel islàmic com l'expressió més dura del patriarcat que nega a les dones el dret a controlar els seus cossos. Les corrents més conservadores de l'islam consideren la dona un ésser inferior.

La pregunta és com s'ha arribat al fet que a Catalunya partits d'esquerra i institucions promocionin l'islam més retrògrad.