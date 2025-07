La diputada de Vox Júlia Calvet denuncia un robatori al seu cotxe a la sortida del Parlament

Vox és, juntament amb el PP i Aliança Catalana, el partit que ha denunciat amb més vehemència i menys complexos la degradació de la seguretat a Catalunya. La diputada al Parlament i portaveu nacional de Joventut, Júlia Calvet, ho ha patit en pròpia pell. Aquest dimarts, en sortir de la sessió plenària de la cambra catalana, es va trobar els vidres del cotxe rebentats.

L'acte va ser denunciat per la mateixa diputada, que el va qualificar de “puta vergonya”. Calvet va reprovar aquells que “s'entesten a continuar dient que a Barcelona no hi ha seguretat”.

Segons ha explicat ella mateixa a X, el seu cotxe va ser abordat al pàrquing tot i que “se suposa que està vigilat”. Li van trencar el vidre i li van robar tot el que tenia a dins. La diputada ha rebut multitud de missatges de suport, entre els quals dels seus companys com la també diputada Mònica Lora.

Vox a Catalunya ha mostrat també la seva indignació pel robatori en una zona vigilada amb càmeres i controlada permanentment per la policia. “Avui li ha tocat a la nostra diputada el que cada dia pateixen milers de catalans”, lamenten en un tuit.

Missatges de suport a la diputada

La diputada de Vox ha rebut missatges de suport que lamenten la situació en què es troba Barcelona. Algú apunta que als voltants del Parlament hi ha individus que es dediquen a això. "El mal que aquests actes ocasionen a la imatge de la ciutat és enorme i més si es repeteixen diàriament amb total impunitat", apunta Rafael.

Alguns insinuen que pot haver estat un atac polític, per ser diputada de Vox. D'altres posen en qüestió la versió de Júlia i afirmen que es tracta d'un muntatge. Hi ha fins i tot missatges despectius cap a la diputada.

Vox denuncia la inseguretat

Júlia Calvet no és l'única diputada de Vox que recentment ha denunciat la inseguretat patida en primera persona. Sergio Macián, també diputat al Parlament, va denunciar a les xarxes socials el passat mes de febrer un intent de robatori per part d'un magribí. En el seu cas va passar quan anava a agafar el tren, cosa que va servir per conscienciar sobre la inseguretat creixent al transport públic.

Vox denuncia l'augment de la delinqüència i la inseguretat a Catalunya, i n'atribueix la culpa a les polítiques immigracionistes i el bonisme dels successius governs. El partit ha fet de la seguretat el tema central de la seva agenda política en aquesta legislatura. Amb aquesta intenció va llançar la campanya “bitllet de tornada”, demanant la deportació dels estrangers que delinqueixen.