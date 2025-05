Desenvolupen una aplicació a Catalunya per demanar auxili quan ets en perill

El 2019, Roger Ayala i Adam El Messaoudi, dos adolescents de Manresa, van viure una agressió en ple carrer que va marcar un abans i un després en les seves vides. Aquella experiència, que descriuen com a "traumàtica", els va portar a imaginar una eina que ells mateixos haurien necessitat en aquell moment: una forma ràpida i eficaç de demanar ajuda. Anys després, la idea s'ha materialitzat en WardUs, una aplicació gratuïta de seguretat personal que acaba de ser presentada al Mobile World Congress.

Una resposta tecnològica a un problema real

WardUs permet a l'usuari llançar una alerta d'emergència amb només prémer un botó o mitjançant un comandament de veu. La notificació s'envia automàticament als contactes de confiança designats prèviament i, si es desitja, també a altres usuaris de l'app que es trobin a prop. Al mateix temps, la càmera del telèfon s'activa per mostrar en directe el que està passant, cosa que converteix l'aplicació en una possible font de prova.

Però la funcionalitat de WardUs va més enllà. Un dels seus elements diferencials és un mapa de risc, que informa l'usuari dels barris o zones amb major índex de perillositat en qualsevol municipi d'Espanya. Aquest sistema s'alimenta d'un algoritme propi basat en dades oficials de criminalitat i permet també generar rutes segures segons la ubicació i el destí de l'usuari.

Tecnologia cívica nascuda a la universitat

Tots dos desenvolupadors, estudiants del doble grau de Matemàtiques i Informàtica a la Universitat de Barcelona, han treballat durant anys en l'app mentre cursaven els seus estudis. Va ser en una assignatura d'economia on van decidir fer el pas empresarial: van finalitzar el desenvolupament, van registrar la seva pròpia empresa i el novembre de 2024 van publicar l'aplicació a les botigues d'iOS i Android.

El projecte ha comptat amb l'acompanyament de StartUB!, una incubadora de la Universitat de Barcelona per a emprenedors, que els ha brindat mentoria i suport en tasques clau com el màrqueting. Gràcies a aquesta col·laboració, WardUs ha tingut presència al Mobile World Congress, un dels principals aparadors tecnològics del món.

Construir comunitat per salvar vides

Els creadors de WardUs tenen clar que l'èxit de l'aplicació depèn que més persones s'uneixin a la xarxa. "Quants més usuaris hi hagi, més probable serà que algú pugui ajudar-te si estàs en perill", expliquen a Regió7. De cara al futur, planegen seguir millorant l'app, ampliar la seva comunitat d'usuaris i treballar amb empreses per incorporar dispositius complementaris, com polseres intel·ligents que activin automàticament l'alerta en situacions crítiques.

En un context on la inseguretat urbana i la percepció del perill són temes recurrents, WardUs es presenta com una eina ciutadana nascuda de l'experiència personal i del compromís amb una tecnologia útil. A diferència de tants altres desenvolupaments digitals, aquesta app no busca entretenir, sinó protegir.