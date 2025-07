La CUP titlla d'espanyolista la seva exdiputada Basha Changue

Segueix la guerra interna a la CUP, ara pel polèmic vídeo d'una actuació a l'Ajuntament de Barcelona on es menysprea el català. Partits i entitats independentistes han posat el crit al cel. Òmnium, Junts, ERC i la CUP van demanar disculpes i dimissions a l'Ajuntament, i aquest ha assumit l'“error” de no supervisar el número que qualifiquen de “catalanòfob”.

Això ha creat una especial tensió a la CUP, ja que les protagonistes de l'sketch són un grup de teatre d'immigrants llatinoamericanes. A la CUP conviuen sectors més independentistes amb d'altres més socialistes. Aquests últims han trencat una llança a favor de les actrius i el contingut social de la seva obra.

Missatge de l'exdiputada de la CUP

Entre les seves defensores hi ha l'excandidata de la CUP a les passades eleccions municipals a Barcelona, Basha Changue. Ha afirmat que “justament el que explica l'espectacle és com la utilització del català com a arma llancívola se suma als obstacles i la resta de discriminacions a què s'enfronten les persones migrants”.

Changue, que també va ser diputada de la CUP al Parlament, creu que el missatge de l'obra és criticar que “en lloc de fer estimar la llengua es tracta com un requisit administratiu més” Lluny de la “imposició”, ha defensat altres “polítiques d'aprenentatge natural” com la televisió infantil o les parelles lingüístiques.

“Com a catalanoparlants podem i hem de fer-ho millor en això. Menys indignar-se i deixar de respirar, i més apropar-se al voluntariat de parella lingüística”, ha formulat.

La CUP respon a Basha Changue

Això ha provocat la reacció del sector institucional de la CUP. “Aquest no és el posicionament de la CUP”, han aclarit, “la nostra posició és la dels comptes oficials” Es desmarquen així de la seva exdiputada, a qui a més acusen de “relativitzar els atacs a la llengua” i qualifiquen d'“espanyolista”.

La CUP afirma que “el català no és una arma llancívola, ni ha de ser simpàtic, ni ha de ser optatiu” Afegixen que el català és “la llengua pròpia de Catalunya”, i el “rasc diferencial de la nostra nació”.

Aquesta discussió a xarxes es produeix la mateixa setmana en quèl'exnúmero tres de la CUP per Barcelona, Santi Aranya, va dir “merda” al partit En aquest cas, per la polèmica sobre el desallotjament d'uns okupes per part de l'Ajuntament de Girona governat per la CUP. El sindicat de l'habitatge ha acusat els cupaires de reaccionaris i d'aniquilar les formes d'organització de la classe treballadora.

Guerra entre cupaires

El sector oficial de la CUP comença a veure ja com un error haver canviat els perfils institucionals per activistes radicals com Basha Changue. Això va coincidir amb l'enfonsament electoral de l'organització. Ara intenten reconduir la crisi apostant per un gir institucional, però es troben amb la rebel·lió d'aquests sectors.

La polèmica de l'sketch en qüestió mostra també la contradicció a què s'enfronta una part de l'independentisme. Sectors que han promocionat durant anys la immigració il·legal i que ara es troben amb un retrocés del català.