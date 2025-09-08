VÍDEO | 'Crític', el mitjà que representa la hipocresia de l'esquerra woke a Catalunya
Es fan dir un mitjà 'independent', però bàsicament depenen dels diners públics per subsistir
El digital El Crític, un mitjà afí a la CUP, Comuns i ERC, representa la hipocresia de l'esquerra woke a Catalunya. Diuen ser un mitjà "independent", "crític" i que "molesta el poder" i el sistema. Tot i això, ells formen part d'aquest sistema.
Tot i que es fan passar per "independents", sobreviuen gràcies als diners públics (especialment de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona). Només de la Generalitat han rebut gairebé 800.000 € en els darrers anys tot i no ser ni un dels 50 digitals més llegits en català. De fet, sense els diners públics que surten dels nostres impostos, aquest digital no podria subsistir.
Al vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico tot això i molt més respecte a aquest mitjà d'esquerres que diu ser una cosa que realment no és.
Més notícies: