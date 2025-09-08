VÍDEO | 'Crític', el mitjà que representa la hipocresia de l'esquerra woke a Catalunya

Logo e-noticies.cat
'Crític', el mitjà afí a la CUP i Comuns que representa la HIPOCRESIA de l’esquerra woke catalana POLÍTICA

Es fan dir un mitjà 'independent', però bàsicament depenen dels diners públics per subsistir

Arnau Borràs

El digital El Crític, un mitjà afí a la CUP, Comuns i ERC, representa la hipocresia de l'esquerra woke a Catalunya. Diuen ser un mitjà "independent", "crític" i que "molesta el poder" i el sistema. Tot i això, ells formen part d'aquest sistema.

Tot i que es fan passar per "independents", sobreviuen gràcies als diners públics (especialment de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona). Només de la Generalitat han rebut gairebé 800.000 € en els darrers anys tot i no ser ni un dels 50 digitals més llegits en català. De fet, sense els diners públics que surten dels nostres impostos, aquest digital no podria subsistir.

Al vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico tot això i molt més respecte a aquest mitjà d'esquerres que diu ser una cosa que realment no és.

