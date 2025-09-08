El 'Crític', el medio que representa la hipocresía de la izquierda woke en Cataluña

El digital El Crític, un medio afín a la CUP, Comuns y ERC, representa la hipocresía de la izquierda woke en Cataluña. Dicen ser un medio "independiente", "crítico" y que "molesta al poder" y al sistema. Sin embargo, ellos forman parte de este sistema.

A pesar de que van de "independientes", sobreviven gracias al dinero público (especialmente de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona). Solo de la Generalitat han recibido casi 800.000€ en los últimos años a pesar de no ser ni uno de los 50 digitales más leídos en catalán. De hecho, sin el dinero público que sale de nuestros impuestos, este digital no podrían subsistir.

En el vídeo que encontrarás en la parte superior de la noticia te hablo de todo esto y mucho más respecto a este medio de izquierdas que dice ser algo que realmente no es.