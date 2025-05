11 organismes de la Generalitat van finançar la fundació més esquitxada pel cas DGAIA

Novetats sobre el 'cas DGAIA', el ja considerat un dels majors escàndols en els últims anys en la política catalana. A E-Notícies publiquem avui noves informacions que posen més llenya al foc en el cas de les irregularitats comeses per la DGAIA (Direcció General de l'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que depèn de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya) i per diverses fundacions privades de l'anomenat 'Tercer sector'.

I és que, tot i que ja s'havien conegut algunes irregularitats i que la Sindicatura de Comptes estava investigant tota la trama, la Generalitat va continuar regant generosament amb diners públics la Fundació Resilis, una de les fundacions més esquitxades (i la més beneficiada) per l'escàndol. Ho va fer, a més, per diverses vies diferents: un total de fins a 11 organismes diferents de la Generalitat.

Més de 25 milions d'euros en un sol any quan ja s'estaven investigant les irregularitats

Segons els seus comptes oficials, la Fundació Resilis va ingressar, només l'any 2023, més de 25 milions d'euros per activitats incloses en el conveni amb la DGAIA. Bàsicament, per acollir menors d'edat. I això passava mentre la mateixa DGAIA ja coneixia que la Sindicatura de Comptes estava investigant les irregularitats que esquitxaven la Fundació Resilis.

De fet, la DGAIA regava amb diners públics la Fundació Resilis no només quan ja es coneixia que podia haver-hi irregularitats en les contractacions i adjudicacions. Sinó que era el mateix any en què un treballador de la fundació va denunciar, sense que la direcció li fes cas, que la DGAIA estava pagant a aquesta fundació per acollir joves que en realitat no estava acollint.

Per si no fos suficient, els ingressos de la Fundació Resilis per part de la DGAIA el 2023 (aquests més de 25 milions d'euros) representaven un augment clar respecte als diners que la DGAIA va ingressar a la Resilis en anys anteriors (22 milions el 2022, 21 milions el 2021, 20'6 milions el 2020). És a dir, tot i que la Sindicatura de Comptes estava investigant irregularitats en les adjudicacions, la DGAIA anava augmentant any rere any els seus pagaments a la Fundació Resilis.

La Generalitat rega la Fundació Resilis per 11 vies diferents

Més enllà dels pagaments realitzats per la DGAIA, la Fundació Resilis es va beneficiar de diners públics de la Generalitat per fins a 10 vies més, només comptant l'any 2023. La Conselleria de Drets Socials, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, la Conselleria d'Acció Exterior, l'Institut Català d'Energia, la Secretaria d'Habitatge, la Direcció General d'Economia Social, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció de Serveis Socials i la Secretaria d'Igualtat van ser altres organismes de la Generalitat que el 2023 van finançar la Fundació Resilis. Un fet que demostra l'enorme capacitat d'aquesta fundació de caçar subvencions i adjudicacions públiques en diferents àmbits.

Tots aquests ingressos servien a la Fundació Resilis per, entre altres coses, pagar sous. Aquell any 2023, aquesta fundació va destinar 19 milions d'euros en salaris, tal com surt publicat en els seus comptes oficials. Aquests 19 milions d'euros representen més del 66% de les despeses totals anuals de la Fundació Resilis.