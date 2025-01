'A Catalunya es protegeix més un delinqüent que un català honrat'

Girona és la ciutat més important de les poques en les quals governa la CUP. Moltes vegades, els anomenats antisistema posen aquesta localitat com a exemple. Molts veïns posen en dubte aquest idealisme: crítiques per la recollida d'escombraries, okupes que campen al seu aire… i, sobretot, la delinqüència desfermada en els últims mesos.

Segons les últimes dades oficials, que corresponen al tercer trimestre de l'any 2024, els delictes convencionals a Girona han augmentat un 10,2% respecte a l'any passat. Hi ha hagut més violacions, més robatoris amb violència i intimidació, més furts, més tràfic de droga… La situació és especialment preocupant en algunes zones concretes de la ciutat, com els voltants de les estacions de trens i autobusos.

Així ho va denunciar aquest dimarts Vox, que va desplaçar algunes de les seves principals cares visibles per assenyalar les conseqüències "de les polítiques que han impulsat ERC, Junts i el PSC" a Catalunya i també la CUP a Girona. "Han condemnat Catalunya a liderar la criminalitat en ocupació, robatoris, agressions, violacions…", exposava Ignacio Garriga a peu de carrer. El líder de Vox a Catalunya té clar que "a Catalunya està més protegit un delinqüent que un català honrat".

En el cas de la ciutat de Girona, "les estacions de tren i autobús s'han convertit en escenaris habituals de robatoris amb violència" principalment. Encara que també, "d'agressions sexuals i d'intimidació a la gent que vol accedir a un bus o a un tren per desplaçar-se per Catalunya", denunciava Ignacio Garriga.

Alberto Tarradas, gironí i que coneix bé la ciutat, també va dir la seva. El diputat de Vox al Parlament va assegurar que "la delinqüència estrangera destrueix la nostra seguretat". I va exigir per als delinqüents no espanyols "un bitllet de tornada" cap als seus països. En aquest sentit, Ignacio Garriga va afegir que es necessiten "deportacions massives d'aquests delinqüents estrangers que campen pels nostres carrers i inunden les nostres presons". A més, també va anunciar que exigiran a la Generalitat l'impuls d'"un pla específic per garantir la seguretat".

Això sí, el cordó sanitari que el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP exerceixen sobre Vox fa que Garriga reivindiqui la seva formació com "l'única alternativa" a l'hora de prioritzar la seguretat dels catalans.