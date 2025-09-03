Carles Puigdemont vuelve a ser objeto de las iras por su foto con Salvador Illa

El independentismo ha perdido hace tiempo la paciencia con sus líderes. Las publicaciones de Carles Puigdemont en X suelen ser un escaparate de críticas y mofas por parte de quienes hasta hace poco le adoraban. Su foto con el Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Bruselas, ha desatado como pocas veces la ira de los indepes.

No es para menos, ya que Salvador Illa es probablemente el dirigente socialista actual más odiado por el independentismo. Lo ven como un colonizador españolista ocupando las instituciones catalanas. Y a Junts como cómplice, junto a ERC, de la colonización española de Cataluña.

De hecho, la foto de Carles Puigdemont con Salvador Illa despertó muchas dudas dentro de las propias filas de Junts. Importantes dirigentes del partido desaconsejaron el encuentro al creer que beneficiaba más al PSOE/PSC que a Junts. No iban desencaminados, a tenor de los más de trescientos mensajes que ya acumula la publicación de Puigdemont en X.

Le acusan de 'traidor' y 'botifler'

El presidente de Junts colgó una foto del encuentro y agradeció a Salvador Illa "la amabilidad y la conversación". Aprovechó una vez más para denunciar la "falta de normalidad democrática". En la foto aparece junto a Salvador Illa y un ficus que también ha dado mucho que hablar.

Los independentistas ven como una "metáfora de la traición" la foto de Carles Puigdemont con Salvador Illa "y un ficus enfermo". La palabra "traición" es la que más se repite. "En esta foto solo veo un espanyolot y un traidor, espero que no puedas volver a pisar Cataluña", dice uno de los comentarios más duros firmado por Àlex.

Critican que haya puesto un ficus en lugar de una bandera catalana, y creen que es la imagen definitiva de la "rendición". "No entiendo como no te cae la cara de vergüenza", dice indignada Clàudia. "Desgraciadamente", apunta Joan, "ver esta imagen sometiéndote al 155 es una muestra clarísima de que todo fue un engaño".

Más críticas por otro encuentro

Carles Puigdemont y la prensa procesista han vendido el encuentro como su reconocimiento como "Presidente en el exilio" por parte del Gobierno español. Pero los independentistas lo ven como una sumisión del "Presidente en el exilio" ante el poder español. Le acusan de haber olvidado la independencia por los intereses personales y partidistas.

Puigdemont también publicó en X la imagen de su encuentro en la Casa de la República con el Abad de Montserrat, Manel Gasch. La foto tampoco ha gustado al independentismo, ya que hace solo unas semanas Gasch invitó al Rey Felipe VI a Montserrat.

"Os habéis convertido en una caricatura patética que recibe a quienes han despreciado Cataluña y quienes muestran servidumbre a nuestro enemigo", escribe Àngels. Muchos comentarios critican duramente que el abad invitara al Borbón, y que ahora Puigdemont le recibe sin un ápice de crítica. Mientras, Junts se sigue desangrando en las encuestas, en un proceso de declive que parece irreversible.