'Remigración ya', el grito en Países Bajos tras el asesinato de una adolescente de 17

Lisa era una adolescente neerlandesa de 17 años muy inteligente y que se acababa de graduar para acceder a la universidad. Sus sueños quedaron truncados para siempre la madrugada del 20 de agosto. Un solicitante de asilo de 22 años la apuñaló mortalmente cuando volvía a casa en bicicleta después de pasar un rato con sus amigos.

El caso ha conmocionado a todo el país no solo por la brutalidad del asesinato sino también por todos los ingredientes que contiene. La indignación ha crecido por el silencio de las autoridades y los grandes medios de comunicación. La famosa periodista Eva Vlaardingerbroek removió conciencias popularizando el mensaje “remigración ya”.

Los Países Bajos se han visto sometidos a un notable aumento de la presión migratoria que ha disparado el descontento social. El partido antiinmigración de Geert Wilders ganó las últimas elecciones y lidera las encuestas. Este caso podría disparar aún más su mayoría social.

Un asesinato espeluznante

Tras pasar una noche de diversión con amigos y amigas, Lisa salió del centro de Amsterdam en dirección a su casa en la localidad de Abcoude. Eran las 03:30 y la joven realizaba el trayecto en bicicleta. Poco después de salir notó que alguien la seguía y llamó al número de emergencias.

Ante la imposibilidad de contactar con la chica, la policía empezó a buscarla siguiendo la señal de su teléfono móvil. Cuando llegaron ya era demasiado tarde. En torno a las 04:15 hallaron el cuerpo sin vida de la joven en una zanja junto a la carretera.

Horas después localizaron al sospechoso del asesinato, de quien las autoridades aseguraron no conocer la identidad porque carecía de documentación. El detenido es un refugiado de 22 años con antecedentes por violencia sexual. Solo una semana antes había protagonizado una violación, y constaba otra denuncia por agresión a una mujer.

Esto ha desatado la rabia entre la población holandesa, que acusan a los políticos y a los medios de querer ocultar el caso. En el país se ha extendido la sensación de un aumento de la inseguridad vinculado al incremento de la inmigración ilegal. Por eso quieren tapar la verdad.

'Remigración ya'

Entre todas las muestras de indignación destaca la publicación viral de una conocida periodista holandesa. Eva Vlaardingerbroek publicó el siguiente mensaje en X:

Ha vuelto a pasar.

Una joven holandesa de 17 años fue brutalmente asesinada mientras volvía a casa en bicicleta después de una fiesta en Ámsterdam el martes pasado. Llamó a la policía diciendo que la estaban siguiendo, pero ya era demasiado tarde. Los operadores la oyeron gritar mientras la asesinaban. La apuñalaron repetidamente en las muñecas y el cuello.

Y sí. Adivinaste correctamente. Un solicitante de asilo de 22 años ha sido arrestado. Resulta que es el mismo hombre que ya era buscado por otros dos delitos, incluyendo una brutal agresión sexual a otra joven apenas unos días antes en la misma zona.

En resumen: cometió un delito los días 10, 15 y 20 de agosto. Finalmente, mató a Lisa el 20. Mientras tanto, vivía en un centro de asilo financiado por los contribuyentes holandeses.

Esto NO puede quedar sin consecuencias. Necesitamos exigir la remigración. ¡YA!

El mensaje ha sido viralmente reproducido y su grito, "remigración ya", se ha convertido en un clamor en las calles. Ha habido protestas de mujeres contra la violencia machista y muestras de repulsa en estadios de fútbol. Predomina sobre todo la petición de deportación de los solicitantes de asilo e inmigrantes que cometen delitos.

Eva Vlaardingerbroek Demands Remigration After Teen Stabbed by Asylum Seeker | APT

También se ha manifestado sobre el caso el exsenador Henk Otten, que ha arremetido contra las autoridades y los medios de comunicación. “La prensa internacional está sorprendida de que Amsterdam aún desconozca la identidad del sospechoso”, tuiteó. “Por lo que parece, la Agencia para la Acogida de Solicitantes de Asilo no tiene ni idea de a quien han acogido”, añadió de forma irónica.

El caso recuerda a la violación hace pocos días de una adolescente a manos de un menor tutelado en Hortaleza, Madrid. Es un patrón que cada vez se repite más, y que genera indignación. Al mismo tiempo señala el fracaso del sistema de acogida de los países europeos.