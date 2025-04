Pluja d'insults de l'independentisme a Mario Vargas Llosa després d'anunciar-se la seva mort

El premi Nobel de literatura hispanoperuà, Mario Vargas Llosa, ha mort a casa seva a Lima. Davant d'aquesta notícia, amplis sectors de l'independentisme català han carregat contra la seva figura i fins i tot han celebrat la seva mort. El motiu és que no obliden que l'escriptor es va destacar com una de les veus més crítiques amb el procés.

A Vilaweb, per exemple, titulen la notícia dient que "Mor Mario Vargas Llosa, gran escriptor, premi Nobel i polític reaccionari". Per la seva banda, ElNacional, una mica més moderat que el digital de Partal, parla de Vargas Llosa com "l'escriptor més combatiu contra l'independentisme".

El president Illa ha estat un dels pocs que, des de Catalunya, ha donat un perfil institucional a aquesta notícia. Encara més si es té en compte que Vargas Llosa va viure a Barcelona juntament amb altres escriptors del ‘boom’. De fet, el president Illa ha destacat en el seu missatge aquest fet, parlant de Barcelona com “la capital del boom llatinoamericà”:

Ara bé, on sens dubte s'ha vist més odi ha estat entre els comentaris a les xarxes a aquesta notícia. Són molts els usuaris independentistes que celebren la mort de l'escriptor amb paraules molt dures. “Un grandíssim fill de puta feixista i anticatalà”, “un enemic menys”, “se celebra”, “doncs s'ha quedat un bon dia...”, deien els usuaris.

Una veu a favor d'Espanya i la Constitució

Com molts recordaran, Vargas Llosa, ja sent premi Nobel, es va involucrar en els convulsos anys del procés. El 2017, per exemple, va ser de les veus més destacades de la manifestació que hi va haver a Barcelona contra el referèndum de l'1-O. Això li va generar àmplies simpaties entre partits com PP i Ciutadans, així com entre destacats líders polítics.

Vargas Llosa no va dubtar a qualificar l'independentisme com “el problema més gran que té Espanya”. I per haver viscut a Barcelona durant l'època daurada de Catalunya, l'escriptor es mostrava incrèdul per la tornada del nacionalisme. “No m'hauria pogut imaginar mai que Catalunya retrocediria cap al nacionalisme primitiu”, va dir Vargas Llosa. I de la CUP, per exemple, l'escriptor va dir que “no hi ha partit més tradicionalista i reaccionari”.