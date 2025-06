Una altra mala notícia per a Pedro Sánchez: el miracle econòmic es desinfla

El creixement econòmic d'Espanya, un dels pilars sobre els quals Sánchez ha basat la seva estratègia política, travessa una fase de desacceleració. Això podria complicar (més) el seu govern en els pròxims anys. Tot i la recuperació després de la pandèmia, les previsions per als pròxims trimestres apunten a un ritme de creixement més baix. És a dir, que Sánchez ho tindria cada cop més difícil per tirar de talonari per comprar socis i vots.

Una economia que es frena

Segons les projeccions més recents del BdE i d'altres organismes, el PIB d'Espanya creixerà un 2,4% el 2025. Això suposa una rebaixa respecte als anys anteriors, cosa que marca l'inici d'una desacceleració econòmica. El 2026, l'estimació és encara més baixa, amb un creixement que no superaria el 2%

La desacceleració és producte de diversos factors, com l'augment dels aranzels, la incertesa internacional i la guerra comercial. És a dir, un cop directe al balanç exterior del país. En aquest sentit, el BdE ha destacat que la demanda externa, especialment les exportacions, tindrà una contribució negativa al creixement. D'aquesta manera, s'incrementa la dependència de la demanda interna: consum privat i la inversió pública.

El preu de l'estratègia de Pedro Sánchez

Aquest refredament econòmic arriba en un moment clau per al govern de Pedro Sánchez, que ha basat la seva estratègia en els bons resultats econòmics. En aquest context, el president ha utilitzat la recuperació econòmica com un argument per implementar polítiques socials que li han permès captar vots, fer concessions als seus socis polítics i mantenir-se al poder.

Les polítiques de Sánchez han impulsat l'ocupació, especialment amb la incorporació d'immigrants, cosa que ha ampliat la base tributària. Tanmateix, la desacceleració econòmica amenaça de limitar la capacitat del govern per continuar finançant aquests programes i polítiques. 'De facto', ens referim a despesa social i al problema insostenible de les pensions.

A més, el creixement del deute públic, que ha finançat tot això, podria tornar-se insostenible si la desacceleració es perllonga. I les previsions apunten que el deute no disminuirà significativament en els pròxims anys.

El dilema de les pensions i la despesa social

El panorama econòmic també posa en evidència el desafiament que afronta Sánchez per mantenir l'equilibri en el seu sistema de pensions. L'alentiment del creixement econòmic podria agreujar el dèficit de la Seguretat Social, ja que l'ocupació creix a un ritme més lent i la recaptació de les cotitzacions socials podria veure's afectada. Tot i els esforços per millorar la sostenibilitat del sistema, el problema continua sent una bomba de rellotgeria

Amb l'economia desaccelerant-se, la pregunta sobre si Sánchez podrà mantenir la seva agenda social a llarg termini es torna cada cop més rellevant. La seva estratègia podria veure's limitada per una menor capacitat per generar ingressos fiscals i gestionar el deute. A més, com hem vist, els organismes d'anàlisi no són optimistes. I tot això donant per descomptat que el PSOE és en el seu màxim nivell de debilitat parlamentària.