Alejandro Fernández (PP) retrata la hipocresia del Govern amb les nuclears

El PP ha traslladat al Parlament de Catalunya el debat sobre les centrals nuclears, que es discuteix aquests dies al Congrés dels Diputats. Els populars han presentat una proposició no de llei perquè Espanya mantingui el seu parc de nuclears. Volen impedir així el desmantellament imminent de les centrals nuclears, pactat pel Govern de Pedro Sánchez el 2019.

El debat ha arribat fins a la seu parlamentària de Catalunya, una regió que manté encara un alt grau de dependència de l'energia nuclear. De fet, Junts ha donat suport a la proposta dels populars recordant que un de cada tres catalans consumeix energia nuclear. Alejandro Fernández, líder dels populars catalans, ha retratat la hipocresia del Govern de la Generalitat aquest matí en el ple del Parlament.

'Salvatge imprudència'

Alejandro Fernández ha acusat l'actual govern "i els seus predecessors" d'una política energètica "tan desastrosa" com la gestió de l'aigua. Per sostenir el seu argument ha donat "unes dades demolidores".

Com que "a Catalunya només el 13% de l'electricitat procedeix de les renovables, quan la mitjana espanyola és del 52%". O que "només un 1,2% de la fotovoltaica i un 1,2% de l'eòlica a Espanya procedeixen de Catalunya". També ha recordat que el 56% de l'energia a Catalunya és nuclear.

El diputat ha recordat al President de la Generalitat, Salvador Illa, que "la dependència energètica de l'exterior ens costa als catalans deu mil milions d'euros anuals".

Per això ha considerat una "salvatge imprudència" que "davant d'una catàstrofe semblant en renovables" vulguin desmantellar les nuclears. Per a Fernández, es tracta d'"una nova manifestació de la seva cultura del 'no' a tot".

Critica que "vostès diuen no a les nuclears, però acaben dient renovables tampoc". En canvi, el PP diu "sí a les dues, perquè no són excloents i necessitem les dues". Ha acabat advertint a Salvador Illa que "van vostès al desastre", i que "Catalunya necessita un President, no una teràpia d'autoajuda".

Salvador Illa es recolza en els plans de la UE

Illa ha admès que "es poden fer millor les coses" amb les renovables, però s'ha mostrat optimista amb "alguns projectes en el futur". S'ha mostrat "segur" que "en tres o quatre anys farem un salt endavant".

Illa ha aprofitat per alinear-se sense fissures amb la política de descarbonització de la UE. "Més Merkel i menys Trump", ha afirmat. Ha afegit que "el futur és de les renovables" i que "afortunadament vivim en un país que té recursos naturals suficients".