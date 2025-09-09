Albiol, taxatiu sobre la immigració il·legal: 'Acabarem molt malament'
L'alcalde de Badalona torna a carregar contra la multireincidència
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va denunciar a X la situació d'inseguretat que viu la seva ciutat després de la detenció d'un lladre immigrant, el qual acumula ja 66 arrestos. Segons Albiol, la setmana passada n'hi va haver un altre amb 61 i l'anterior un amb 42, tots ells immigrants de fora de la UE. L'alcalde adverteix que aquests casos són conseqüència directa de la manca de control a les fronteres i comportaran greus conseqüències per a Espanya.
Delinqüència en sèrie i sempre els mateixos protagonistes
La denúncia d'Albiol no és un fet aïllat: setmana rere setmana es repeteix el mateix patró. Delinqüents amb desenes d'antecedents, sempre estrangers i cap de la Unió Europea, tornen a ser detinguts. Són autèntics “professionals de la delinqüència”, en paraules del mateix alcalde, que campen al seu aire pels carrers sense que res ni ningú els freni. La pregunta és inevitable: com pot ser que algú acumuli 40, 60 o fins i tot 66 arrestos i segueixi en llibertat?
Només el 2023, el Grup de Delinqüència Urbana de Badalona va arrestar 444 multireincidents que sumaven més de 4.200 antecedents. Una xifra escandalosa que no ha tingut resposta ni de la Generalitat ni del Govern central, que han deixat podrir el problema durant anys amb una inacció absoluta.
El que hauria de ser un cas excepcional s'ha convertit en la norma a Badalona i en moltes altres ciutats espanyoles. Els veïns estan cansats de veure com els mateixos delinqüents són detinguts una vegada i una altra per, l'endemà, tornar a robar com si res. La situació retrata un sistema judicial i policial desbordat, incapaç de frenar aquells que han fet del delicte el seu mode de vida.
La veu contra la inseguretat dins del PP
Albiol és un dels referents del PP a Catalunya. S'ha consolidat com la veu més ferma contra la delinqüència, l'ocupació, la multireincidència i la immigració il·legal. Aquest discurs li va permetre recuperar l'alcaldia de Badalona el 2023 amb una majoria absoluta que ara utilitza per desplegar una agenda centrada en la seguretat.
Des de l'inici del seu mandat, ha fet de la comunicació a les xarxes socials la seva marca personal. Informa diàriament de les actuacions de la Guàrdia Urbana, assenyala la reincidència com un problema estructural i detalla la procedència dels detinguts. “O es controla d'una vegada la immigració il·legal o acabarem molt malament”, va advertir fa pocs dies.
Aquest estil, criticat per uns i aplaudit per molts, l'ha convertit en el rostre de la línia dura del PP en seguretat. A diferència d'altres dirigents, Albiol no defuig la confrontació. Repeteix un missatge incòmode, però clar: la inseguretat no és abstracta, té responsables, i si no s'actua, seran els veïns qui en pagaran el preu.
