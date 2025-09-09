Albiol, tajante sobre la inmigración ilegal: 'Vamos a terminar muy mal'

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, denunció en X la situación de inseguridad que vive su ciudad tras la detención de un ladrón inmigrante, el cual acumula ya 66 arrestos. Según Albiol, la semana pasada fue otro con 61 y la anterior uno con 42, todos ellos inmigrantes de fuera de la UE. El alcalde advierte de que estos casos son consecuencia directa de la falta de control en las fronteras y acarrearan graves consecuencias para España.

Delincuencia en serie y siempre los mismos protagonistas

La denuncia de Albiol no es un hecho aislado: semana tras semana se repite el mismo patrón. Delincuentes con decenas de antecedentes, siempre extranjeros y ninguno de la Unión Europea, vuelven a ser detenidos. Son auténticos “profesionales de la delincuencia”, en palabras del propio alcalde, que campan a sus anchas por las calles sin que nada ni nadie los frene. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que alguien acumule 40, 60 o incluso 66 arrestos y siga en libertad?

Solo en 2023, el Grupo de Delincuencia Urbana de Badalona arrestó a 444 multirreincidentes que sumaban más de 4.200 antecedentes. Una cifra escandalosa que no ha tenido respuesta ni de la Generalitat ni del Gobierno central, que han dejado pudrir el problema durante años con una inacción absoluta.

Lo que debería ser un caso excepcional se ha convertido en la norma en Badalona y en muchas otras ciudades españolas. Los vecinos están cansados de ver cómo los mismos delincuentes son detenidos una y otra vez para, al día siguiente, volver a robar como si nada. La situación retrata un sistema judicial y policial desbordado, incapaz de frenar a quienes han hecho del delito su modo de vida.

La voz contra la inseguridad dentro del PP

Albiol es uno de los referentes del PP en Cataluña. Se ha consolidado como la voz más firme contra la delincuencia, la okupación, la multirreincidencia y la inmigración ilegal. Ese discurso le permitió recuperar la alcaldía de Badalona en 2023 con una mayoría absoluta que ahora utiliza para desplegar una agenda centrada en la seguridad.

Desde el inicio de su mandato, ha hecho de la comunicación en redes sociales su marca personal. Informa a diario de las actuaciones de la Guardia Urbana, señala la reincidencia como un problema estructural y detalla la procedencia de los detenidos. “O se controla de una vez la inmigración ilegal o vamos a terminar muy mal”, advirtió hace pocos días.

Este estilo, criticado por unos y aplaudido por muchos, lo ha convertido en el rostro de la línea dura del PP en seguridad. A diferencia de otros dirigentes, Albiol no rehúye la confrontación. Repite un mensaje incómodo, pero claro: la inseguridad no es abstracta, tiene responsables, y si no se actúa, serán los vecinos quienes paguen el precio.