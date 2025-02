Alarma a Catalunya: es disparen els homicidis, les violacions i les baralles

La taxa disparada d'homicidis a l'inici d'aquest 2025 està preocupant i molts als ciutadans. Els homicidis són només un reflex del problema de la seguretat a Catalunya. Les dades actualitzades del Ministeri de l'Interior confirmen un repunt de la inseguretat a la regió catalana.

Augmenten delictes associats a la violència com les temptatives d'homicidi, els segrestos, les agressions sexuals i les baralles tumultuàries. La presència policial és important, però no suficient per combatre un problema que Catalunya arrossega des de fa temps.

Creixen els delictes i la percepció d'inseguretat

La criminalitat convencional s'ha incrementat a Catalunya de forma generalitzada entre gener i desembre de 2024. Sobretot alguns tipus delictius.

Crida l'atenció l'augment del 18% de les temptatives d'homicidi i del 27% dels segrestos. Es tracta de dues tipologies clarament associades al crim organitzat i el tràfic de drogues. Interior està centrant molts esforços en la lluita contra aquest tipus de criminalitat, però els experts adverteixen que portarà molt de temps.

La permissivitat amb la delinqüència imperant durant anys a Catalunya ha creat un espai d'impunitat. Això ha atret grups del crim organitzat internacional que ara es disputen el terreny. Això explica en bona mesura la successió d'homicidis aquests dies a Catalunya, encara que l'auge de la inseguretat té més arestes.

A l'estadística destaca també un augment del 9,7% de les agressions sexuals i un increment del 6,6% de les baralles tumultuàries. En el primer cas, les dades oficials confirmen que més del 90% de condemnats per violació a Catalunya són estrangers. En el segon cas, les baralles solen estar protagonitzades per bandes de nois molt joves que gairebé mai acaben tenint conseqüències.

Les agressions sexuals i les baralles multitudinàries són delictes que generen molta inseguretat entre la ciutadania. Per això l'augment d'aquest tipus d'infraccions augmenta la percepció d'inseguretat. Segons els últims estudis d'opinió, cada vegada més catalans (especialment les dones) canvien els seus hàbits per por a ser víctimes d'un delicte.

La imparable decadència de Catalunya

Encara que l'esquerra sol relativitzar-ho, la percepció d'inseguretat de la ciutadania és un dels factors de prosperitat d'una societat. Els ciutadans que paguen impostos (i molts a Catalunya) tenen dret a sentir-se segurs. Però a més la seguretat és fonamental perquè hi hagi inversions i l'economia funcioni.

L'auge de la criminalitat és un clar símptoma de decadència d'una regió que havia liderat els estàndards de prosperitat a nivell internacional. És el resultat de l'aplicació d'una cultura política que veu la gestió de la seguretat amb una sorprenent ingenuïtat. D'altra banda, aquells que denuncien la creixent inseguretat i demanen mesures dràstiques són acusats d'alarmistes i titllats d'ultradreta.

Les conseqüències d'aquesta inseguretat s'estan percebent sobretot als barris de les grans ciutats. Però també i cada vegada més s'està desplaçant a ciutats mitjanes i pobles.

Això fa que cada vegada siguin més els catalans que demanen solucions urgents al problema de la seguretat.