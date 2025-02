VÍDEO: La Generalitat vol que els delinqüents tinguin dentista gratis abans que tu

La Generalitat està preparant un protocol perquè els delinqüents que es troben a la presó tinguin dentista gratis abans que tu. Sí, així, com ho estàs llegint, per molt increïble que et sembli.

La Conselleria de Salut, amb Olga Pané al capdavant, s'ha posat mans a l'obra per ampliar el servei d'odontologia dins de la sanitat pública. Segons els plans del Govern presidit per Salvador Illa (PSC), qui tindrà prioritat per acudir al dentista públic seran, entre altres, reclusos de les presons catalanes i també menes (menors estrangers no acompanyats). Embarassades, menors de 14 anys o discapacitats seran alguns dels altres col·lectius que tindran prioritat a l'hora d'estrenar aquesta ampliació de l'odontologia en el sistema públic de salut a Catalunya.

La notícia va sortir publicada recentment al Diari ARA i ha generat una gran controvèrsia. I és que, una vegada més, són molts els que no entenen per quin motiu es prioritzen a delinqüents condemnats abans que a gent honrada i treballadora que paga religiosament els seus impostos.