Vint-i-quatre hores a la vida de Trump

Acostumats com estem a la política europea, feta de boberia i canapès, l'aterratge de Trump a la Casa Blanca ha semblat un terratrèmol. En el seu primer dia de tornada a l'oficina s'ha dedicat a signar Ordres Executives que complien les seves promeses de campanya de manera immediata: perdó per als processats pel 6J-2021, Emergència de Seguretat a la frontera sud, retirada de l'Organització Mundial de la Salut, retirada del Pacte de París sobre el canvi climàtic, establiment que només existeixen dos sexes i abolició de tota presència d'Ideologia de Gènere i Teoria Racial Crítica a l'educació i l'administració, restabliment de la llibertat d'expressió a tota xarxa social, retorn al petroli i la indústria de l'automòbil, entre moltes altres coses.

Evidentment, hi haurà gent a favor o en contra de Trump i les seves aventures. El que no es pot negar és que a l'altre costat de l'Atlàntic es fa política, és a dir, es modifica l'ordre civil de manera clara i desacomplexada. La dreta europea va desertar de la batalla cultural i va buscar un perfil de gestió assenyada i ideologia centrista: el resultat va ser l'aparició de Le Pen, Meloni, Orban, l'AFD. Llavors la dreta europea es va sumar a l'esquerra en els seus discursos de pànic davant de l'"extrema dreta". El resultat ha estat la ruïna moral i econòmica.

Com ja hem escrit anteriorment, Trump no és comprensible des de l'eix Esquerra/Dreta; no mentre mantingui en el seu equip RFK jr., Elon Musk o Tulsie Gobbard. Trump ha descartat aquest discurs per centrar-se en altres dos: els de baix davant els de dalt, els de casa davant els de fora. Amb l'afegit còmic que els qui lideren la revolució dels "de baix" són bilionaris i els que defensen els "de casa" són immigrants com Elon o Vivek.

Ara mateix Europa està presonera d'un ambient general d'imbecil·litat socialdemòcrata, una barreja irrespirable de censura social, impostos draconians, despesa pública suïcida, islamisme ganiveter i dones amb penis. Literalment s'ha convençut la gent que la temperatura del planeta baixarà si paga més impostos. En tot això Feijóo va de la mà amb el PSOE de Sánchez, el PSOE de Page o el PSOE de Broncano & Lalachús. Vivim de facto sota un sistema de partit únic que serveix de pantalla al govern de facto dels buròcrates globalistes de Brussel·les i el Banc Central Europeu.

La cosa està clara: si Trump en vint-i-quatre hores ha pogut esmenar anys de deriva esquerrana, és perquè els vents de canvi bufen des de les zones dels abandonats pel progressisme: la classe treballadora víctima de la inflació, els joves precaris, els pioners crypto, els cristians conservadors, els podcasters de l'alt-right, el sector primari assetjat per l'ecologisme, les dones no feministes. És una lliçó a les clares, a plena llum del dia. Estem parant atenció?