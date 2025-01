Noves percepcions d'inseguretat

Des de l'època de l'enyorat Conseller Joan Ignasi Elena, sabem que a Catalunya no hi ha cap problema de seguretat ciutadana, sinó de percepció. Una crisi que afecta els òrgans sensorials dels veïns, que amb els ulls veuen atracaments i assalts i ocupacions, i amb les orelles senten les queixes dels afectats. Perceben inseguretat, aquest és el problema, en comptes de percebre exitosa convivència multicultural.

Doncs bé, ara resulta que els 20 municipis d'Espanya amb més delinqüència es troben tots a Catalunya. Es va publicar aquesta setmana la llista i nombrosos veïns, potser centenars, potser milers, la van poder percebre, simplement obrint els ulls i mirant la pantalla del telèfon o el televisor.

Crearà això una nova reivindicació de “fet diferencial català”? O caldrà tornar a posar els polítics a fer entrevistes nauseabundes amb Basté i Cruanyes per combatre les percepcions? Prenguem per exemple un veí que és apunyalat per una horda de “nouvinguts” famolencs d'integració, impacients per pagar-nos les pensions. És correcta la percepció que la ganivetada presenta un problema a resoldre, i no pas un fet cultural a celebrar? Està el veí, en percebre la manera com el ganivet esquinça les seves entranyes, donant ales a la ultradreta?

Aquest dissabte Pedro Sánchez en persona va qualificar l'economia espanyola com la millor del món. Directament. La millor. El problema és anàleg al de les ganivetades: la mestressa de casa percep que no arriba a final de mes, les parelles joves perceben que no es poden comprar un pis, els estudiants perceben que els ofereixen sous ridículs. Per algun motiu (segurament degut a les badomeries i al negacionisme i a Elon Musk i Franco) no es percep un benestar econòmic propi de la Millor Economia del Planeta.

Aquesta setmana, a Cala Bona, una zona turística del llevant mallorquí, el propietari d'un hotel va percebre com una banda de colombians ocupaven el seu establiment i s'atrinxeraven a l'interior. Després va percebre que la policia no tenia cap intenció de desallotjar-los i fins i tot va arribar a percebre com els ocupants es disposaven a llogar algunes de les habitacions i així fer negoci amb la propietat aliena. D'acord amb aquestes percepcions, va posar el crit al cel i va anar a la premsa local. Més ales a la ultradreta, que amb tantes ales podrà muntar un museu de l'aviació.

Solucions? El millor seria anar distribuint LSD entre la població, perquè la percepció de les masses s'inclinés de manera definitiva l'Al·lucinació i el Deliri. També es podria obligar la gent a cremar-se els ulls amb un ferro candent, com ara Miguel Strogoff. Cal anar prenent mesures, perquè ja no n'hi ha prou amb les monsergues de Ferreras, el 324.cat i els editorials cretinoides d'El País. Molt està en joc i les hores són delicades, perquè massa gent està percebent els negocis del germà i la dona del president. Per una percepció progressista i antifeixista, ni un pas enrere!