La universitat de la Moncloa
La nostra classe política ja pot donar gràcies que han arribat les vacances, per no haver de donar més explicacions
Fa estona que sabem que els nostres polítics ens diuen mentides, però d’ençà de fa dues setmanes s’ha destapat tota un reguitzell d’enganyifes veritablement inèdites. Tot va començar el 24 de juliol, quan es descobria que la diputada del Partit Popular Noelia Núñez havia inclòs en el seu currículum oficial el doble grau en Dret i Ciències Jurídiques de l’Administració Pública.
Resulta que la diputada s’havia matriculat en aquests estudis el 2019, però sembla que s’havia descuidat d’acabar-los abans d’incloure-ho en el seu currículum. Ja ho diem a Mallorca: no diguis blat fins que no estigui dins el sac i ben fermat. Al cap de poques hores i perquè la mentida es convertí en notícia Noelia Núñez va decidir dimitir.
Qui va destapar aquest escàndol de la diputada popular va ser el ministre tuitaire, Óscar Puente. Emperò, el més curiós de tot ha estat que ell tampoc anava lliure de pecat. En el seu cas, el seu currículum era de rècord Guinness: era la primera persona que no havia de menester acabar una llicenciatura o grau per obtenir un màster. Després de gratar una mica en aquest màster va resultar que, en el cap de Puente, un curs de formació impulsat pel mateix PSOE és un màster.
El ministre ni ha dimitit ni s’espera que ho faci; continua pendent d’X i encara no s’ha plantejat l’exili a Bluesky. Amb tots aquests casos, els partits han aplicat allò que quan vegis la barba del teu veí pelar, posa la teva a remullar i s’ha produït un esborrament massiu de títols i currículums.
L’estratègia de Noèlia Núñez d’inserir en el CV una carrera sense acabar tenia com a pioner al veterà Patxi López. Figura a la seva fitxa que va estudiar Enginyeria Industrial, però, per a sorpresa de ningú, no va finalitzar aquests estudis. Això vindria a ser com aquell que s’apunta al gimnàs al gener, com a propòsit d’any nou per perdre uns quilets, i ja no hi va més. Apuntat hi estava.
Com ens estem acostumant darrerament, quan hi ha trames i casos que semblen aïllats, sempre hi ha el PSOE per anar una passa més enllà en la gravetat dels fets. La primera dimissió socialista ha arribat de la mà de José María Ángel, president del PSPV a conseqüència de les sospites de falsificació d’un títol que, a més a més, li hauria servit per a accedir a la funció pública.
Amb tot aquest embolic, la classe política pot donar gràcies que han arribat les vacances. A molts, les cames els hi començaven a fer figa i s'entrebancaven a l’hora de donar explicacions. Malgrat això, abans de partir, calia saber que en pensava la ministra d’Universitats, Diana Morant, i Yolanda Díaz. Coincidiren: deixeu de presumir de títols, no sigueu classistes, en aquest país hi ha molta titulitis. Potser ja no calen títols per fer carrera, sinó cara. És clar, en aquesta universitat de la Moncloa, el veritable màster és no tenir pudor per a mentir.
